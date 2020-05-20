В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 3631

Во вторник в оперштабе сообщали о 3518 выявленных в республике случаях заражения COVID-19 и 41 умершем.

"В Азербайджане выявлено еще 113 случаев заражения коронавирусом, 55 человек вылечились. На сегодняшний день вирусом заразился 3631 человек, 2253 вылечились, 43 человека скончались, 1335 продолжают лечение", - говорится в пресс-релизе штаба.