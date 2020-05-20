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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T17:14
https://ria.ru/20200520/1571744086.html
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 3631
https://cdn22.img.ria.ru/images/156289/16/1562891611_0:220:3076:1951_1036x0_80_0_0_2e04611fbe7ebed26abfb0d500eda476.jpg
РИА Новости

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 3631

17:14 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняБаку
Баку
© РИА Новости / Владимир Песня
Баку. Архивное фото
БАКУ, 20 мая – РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 3631, за сутки вирус выявлен у 113 человек, число жертв COVID-19 выросло до 43, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине республики.
Во вторник в оперштабе сообщали о 3518 выявленных в республике случаях заражения COVID-19 и 41 умершем.
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"В Азербайджане выявлено еще 113 случаев заражения коронавирусом, 55 человек вылечились. На сегодняшний день вирусом заразился 3631 человек, 2253 вылечились, 43 человека скончались, 1335 продолжают лечение", - говорится в пресс-релизе штаба.
С начала пандемии проведено 245690 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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