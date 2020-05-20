В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 3631

БАКУ, 20 мая – РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 3631, за сутки вирус выявлен у 113 человек, число жертв COVID-19 выросло до 43, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине республики.
Во вторник в оперштабе сообщали о 3518 выявленных в республике случаях заражения COVID-19 и 41 умершем.
"В Азербайджане выявлено еще 113 случаев заражения коронавирусом, 55 человек вылечились. На сегодняшний день вирусом заразился 3631 человек, 2253 вылечились, 43 человека скончались, 1335 продолжают лечение", - говорится в пресс-релизе штаба.
С начала пандемии проведено 245690 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.