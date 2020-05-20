В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 6,5 тысячи

КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Молдавии за сутки выросло на 213, до 6553, всего умерли 228 человек, сообщил в среду государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.

Ранее власти Молдавии сообщили о 6340 зарегистрированных случаях коронавируса, 221 из которых стал летальными.

"Еще 213 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 6553. Всего 2953 человека были вылечены, а 228 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.