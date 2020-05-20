Кобзев намерен участвовать в выборах главы Приангарья

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что принял решение участвовать в выборах главы региона.
После отставки с поста губернатора коммуниста Сергея Левченко в декабре 2019 года временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Кобзев. До назначения он работал заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору. Выборы губернатора Приангарья должны пройти в сентябре 2020 года.
12 декабря 2019, 18:43Биография Игоря Кобзева
"Во время встречи с главными врачами области директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Владимир Викторович Шпрах от лица всех медиков задал мне важный вопрос: собираюсь ли я выдвигать свою кандидатуру на сентябрьские выборы. Мой дед, герой войны, научил меня главному: все, что ты делаешь, делай ради людей. Это мой принцип по жизни. И я не привык бросать дела на полпути. Поэтому я принял решение участвовать в выборах губернатора Иркутской области", - сообщил Кобзев в своем аккаунте в Instagram.
Ранее в среду депутаты законодательного собрания Приангарья одобрили законопроект, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.
По данным областного избиркома на 1 января 2020 года, в области зарегистрированы 1 861 205 избирателей.