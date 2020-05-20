Кобзев намерен участвовать в выборах главы Приангарья

После отставки с поста губернатора коммуниста Сергея Левченко в декабре 2019 года временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Кобзев. До назначения он работал заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору. Выборы губернатора Приангарья должны пройти в сентябре 2020 года.