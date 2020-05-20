ЕР будет добиваться совершенствования системы оплаты труда учителей

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Единая Россия" будет добиваться совершенствования системы оплаты труда учителей в РФ, заявил секретарь генсовета правящей в РФ партии Андрей Турчак на заседании рабочей группы по подготовке предложений в общенациональный план по восстановлению экономики.
Ранее президент РФ Владимир Путин на фоне коронавируса поручил правительству начать подготовку на перспективу общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики РФ. ЕР в свою очередь объявила о создании федеральной рабочей группы по подготовке предложений в национальный план под руководством Турчака.
"Надо сделать все процедуры дистанционного обучения четкими, понятными для каждого участника. Максимально упростить работу наших учителей, освободить их от излишней бумажной и бюрократической работы. И конечно здесь тоже надо совершенствовать систему оплаты труда учителей. Партия будет этого добиваться", - сказал Турчак.