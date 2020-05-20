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ЕР будет добиваться совершенствования системы оплаты труда учителей
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РИА Новости

ЕР будет добиваться совершенствования системы оплаты труда учителей

17:03 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Единая Россия" будет добиваться совершенствования системы оплаты труда учителей в РФ, заявил секретарь генсовета правящей в РФ партии Андрей Турчак на заседании рабочей группы по подготовке предложений в общенациональный план по восстановлению экономики.
Ранее президент РФ Владимир Путин на фоне коронавируса поручил правительству начать подготовку на перспективу общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики РФ. ЕР в свою очередь объявила о создании федеральной рабочей группы по подготовке предложений в национальный план под руководством Турчака.
"Надо сделать все процедуры дистанционного обучения четкими, понятными для каждого участника. Максимально упростить работу наших учителей, освободить их от излишней бумажной и бюрократической работы. И конечно здесь тоже надо совершенствовать систему оплаты труда учителей. Партия будет этого добиваться", - сказал Турчак.
Урок
13 января, 08:59
В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей
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Единая РоссияАндрей ТурчакВладимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
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