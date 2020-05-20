ЕР будет добиваться совершенствования системы оплаты труда учителей

"Надо сделать все процедуры дистанционного обучения четкими, понятными для каждого участника. Максимально упростить работу наших учителей, освободить их от излишней бумажной и бюрократической работы. И конечно здесь тоже надо совершенствовать систему оплаты труда учителей. Партия будет этого добиваться", - сказал Турчак.