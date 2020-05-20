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2020-05-20T17:03
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Во Франции дети во время карантина в доме у дедушки нашли золотые слитки
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РИА Новости

Во Франции дети во время карантина в доме у дедушки нашли золотые слитки

17:03 20.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСлиток золота
Слиток золота
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Слиток золота. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Дети, приехавшие проводить карантин в доме дедушки во французском регионе Центр - Долина Луары, обнаружили в старых простынях два килограммовых слитка золота на сумму около 100 тысяч евро, передает в среду телеканал BFMTV.
Чтобы скоротать время изоляции дома, дети, возраст которых составляет около 10 лет, принялись строить домик из простыней.
"Отец посоветовал им взять бабушкино постельное белье, которое лежало в неиспользуемой комнате. Но вместо стебельков лаванды, как это обычно было принято, дети нашли между простыней что-то тяжелое", - сообщает телеканал.
Не заинтересовавшись находкой, они положили ее на место и рассказали отцу лишь несколько часов спустя. Глава семейства полагал, что в комнате лежали столовые приборы, так любимые усопшей бабушкой. Однако вместо них лежали два слитка цельного золота по килограмму каждый.
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После окончания карантина семья направилась к эксперту, который подтвердил, что слитки действительно золотые. Выяснилось, что слитки были приобретены еще в 1967 году.
В настоящее время семья готовится к аукциону, где находка будет продана. Он состоится 16 июня. По словам комиссара торгов Филиппа Руяка, если в начале года слиток стоил 43 тысячи евро, то сейчас курс подрос - до 52 тысяч. Ожидается, что к июню цена возрастет снова - до примерно 54 тысяч.
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