Во Франции дети во время карантина в доме у дедушки нашли золотые слитки

ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Дети, приехавшие проводить карантин в доме дедушки во французском регионе Центр - Долина Луары, обнаружили в старых простынях два килограммовых слитка золота на сумму около 100 тысяч евро, передает в среду телеканал Дети, приехавшие проводить карантин в доме дедушки во французском регионе Центр - Долина Луары, обнаружили в старых простынях два килограммовых слитка золота на сумму около 100 тысяч евро, передает в среду телеканал BFMTV

Чтобы скоротать время изоляции дома, дети, возраст которых составляет около 10 лет, принялись строить домик из простыней.

"Отец посоветовал им взять бабушкино постельное белье, которое лежало в неиспользуемой комнате. Но вместо стебельков лаванды, как это обычно было принято, дети нашли между простыней что-то тяжелое", - сообщает телеканал.

Не заинтересовавшись находкой, они положили ее на место и рассказали отцу лишь несколько часов спустя. Глава семейства полагал, что в комнате лежали столовые приборы, так любимые усопшей бабушкой. Однако вместо них лежали два слитка цельного золота по килограмму каждый.

После окончания карантина семья направилась к эксперту, который подтвердил, что слитки действительно золотые. Выяснилось, что слитки были приобретены еще в 1967 году.

В настоящее время семья готовится к аукциону, где находка будет продана. Он состоится 16 июня. По словам комиссара торгов Филиппа Руяка, если в начале года слиток стоил 43 тысячи евро, то сейчас курс подрос - до 52 тысяч. Ожидается, что к июню цена возрастет снова - до примерно 54 тысяч.