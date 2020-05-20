В Финляндии число умерших от COVID-19 достигло 304

ХЕЛЬСИНКИ, 20 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 44 новых случая коронавируса за сутки, три человека умерли, сообщает в среду Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6 443 (+ 44)", - говорится в сообщении.
Во вторник сообщалось о 6399 случаях заболевания.
По предварительным оценкам THL, как минимум 4,8 тысячи человек выздоровели.
По данным на 16.45 среды, 118 человек находились в больнице, из них 20 в реанимации, 304 умерли. Средний возраст погибших - 84 года, при этом большинство умерших, 116 человек, были в возрасте 80-89 лет, а 71 человек - старше 90 лет.
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