В Финляндии число умерших от COVID-19 достигло 304

По данным на 16.45 среды, 118 человек находились в больнице, из них 20 в реанимации, 304 умерли. Средний возраст погибших - 84 года, при этом большинство умерших, 116 человек, были в возрасте 80-89 лет, а 71 человек - старше 90 лет.