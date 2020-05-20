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Ростовская область
Ростовская область
2020-05-20T17:01
https://ria.ru/20200520/1571743163.html
Ростовский музей опубликовал фотографии раритетов времен войны
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461863_0:49:3467:1999_1036x0_80_0_0_2d37d0027f007b7559ea6a6506d51c29.jpg
РИА Новости

Ростовский музей опубликовал фотографии раритетов времен войны

17:01 20.05.2020
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© Сергей ПивоваровТемерницкий мост в Ростове-на-Дону
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая - РИА Новости. Аксайский военно-исторический музей опубликовал в интернете фотографии раритетов времен Великой Отечественной войны из своей коллекции, сообщает правительство региона.
Музей принял участие во всероссийской акции "Коллекция "Территории Победы". Онлайн-выставка музейных раритетов", которая проходит в социальных сетях с 16 по 21 мая. В ней участвуют музеи России и стран СНГ, которые публикуют экспонаты, объединенные общей тематикой – военной историей середины XX века.
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Ознакомиться с уникальными экспонатами пользователи могут перейдя по хештегу #ТерриторияПобеды. Участники акции помечают им свои публикации с фотографиями и историями экспонатов. Также эти раритеты войдут в виртуальный каталог на портале проекта Музея Победы "Территория Победы".
"На странице "ВКонтакте" Аксайского военно-исторического музея размещены фотографии раритетов из коллекции музея: боевые трофеи, награды и предметы фронтового быта", - говорится в сообщении. Среди экспонатов - 152-мм гаубица образца 1909/30 годов, пулемет "Максим" образца 1910 года, гранаты, револьверы и многое другое.
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"Одним из важнейших качеств, присущих человеку, несомненно, считается память. Музей – средоточие богатейшего опыта прошлых поколений, духовное и материальное богатство страны, и наша задача сегодня – помочь молодежи почувствовать свою сопричастность к истории и культуре России", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Игоря Гуськова.
Он отметил, что музеи Ростовской области в решении этой задачи становятся центрами активной просветительской работы по сохранению и передаче памяти о подвиге наших предков-победителей.
По данным правительства области, ростовский музей смог присоединиться к акции благодаря участию с 2017 года в международном проекте "Территория Победы", инициированном московским Музеем Победы. Цель проекта – создать единое военно-историческое музейное пространство. К проекту уже присоединилось более 200 российских и зарубежных музеев.
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