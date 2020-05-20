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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T16:55
https://ria.ru/20200520/1571742906.html
В Подмосковье доноров начали тестировать на антитела к COVID-19
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РИА Новости

В Подмосковье доноров начали тестировать на антитела к COVID-19

16:55 20.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19
Медицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Медицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Московская областная станция переливания крови начала проводить исследования на наличие антител к коронавирусу в крови доноров, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
"Иммуноферментный анализ крови - ИФА-диагностика - позволит выявить среди доноров крови и ее компонентов тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, в том числе в бессимптомной форме, выработал иммунитет к коронавирусной инфекции. Тестирование проводится только с согласия доноров. Результаты первых дней скрининга показали: у 10% доноров обнаруживается содержание антител класса G к коронавирусу", - рассказала главный врач Московской областной станции переливании крови Мария Аппалуп, которую цитирует пресс-служба.
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В ведомстве отметили, что дальнейшие исследования должны будут показать способность антител конкретного донора к нейтрализации COVID-19 у пациентов.
Ежегодно донорами крови и ее комплектов в Подмосковье становятся более 50 тысяч человек, из них впервые сдают кровь порядка 20 тысяч доноров, рассказали в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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