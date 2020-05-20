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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T16:55
https://ria.ru/20200520/1571742774.html
В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

16:55 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи . Архивное фото
САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области выросло до 1596, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.
Утром в среду федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных заразившихся коронавирусом в Ульяновской области составляет 1526 человек.
"По оперативным данным, на 20 мая в регионе подтверждено 1596 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Ульяновской области выявлено еще 70 заболевших COVID-19.
Из общего числа заболевших 372 выздоровели, шестеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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