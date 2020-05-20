В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области выросло до 1596, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.
Утром в среду федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных заразившихся коронавирусом в Ульяновской области составляет 1526 человек.
"По оперативным данным, на 20 мая в регионе подтверждено 1596 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Ульяновской области выявлено еще 70 заболевших COVID-19.
Из общего числа заболевших 372 выздоровели, шестеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.