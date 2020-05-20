В Белгороде проверят данные о парикмахере, заразившем 23 человека COVID

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Прокуроры в Белгородской области разберутся в описанной СМИ истории о том, как парикмахер заразил COVID-19 более 20 клиентов, сообщила прокуратура региона в среду.
Ранее правительство Белгородской области сообщило о том, что парикмахер с COVID-19 заразил 23 человек в Ракитянском районе. Сам парикмахер в больнице, остальные лечатся дома. СМИ опубликовали предоставленную властями информацию.
"Организовано проведение проверки по информации в СМИ о заражении 23 человек коронавирусом в поселке Ракитное на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - информирует прокуратура.