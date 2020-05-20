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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T17:01
https://ria.ru/20200520/1571742733.html
В Белгороде проверят данные о парикмахере, заразившем 23 человека COVID
https://cdn24.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:472:1500:1316_1036x0_80_0_0_7bd2dc16d8472bc6ee220cfe25555c3f.jpg
РИА Новости

В Белгороде проверят данные о парикмахере, заразившем 23 человека COVID

16:58 20.05.2020 (обновлено: 17:01 20.05.2020)
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Прокуроры в Белгородской области разберутся в описанной СМИ истории о том, как парикмахер заразил COVID-19 более 20 клиентов, сообщила прокуратура региона в среду.
Ранее правительство Белгородской области сообщило о том, что парикмахер с COVID-19 заразил 23 человек в Ракитянском районе. Сам парикмахер в больнице, остальные лечатся дома. СМИ опубликовали предоставленную властями информацию.
"Организовано проведение проверки по информации в СМИ о заражении 23 человек коронавирусом в поселке Ракитное на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - информирует прокуратура.
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