В Белгороде проверят данные о парикмахере, заразившем 23 человека COVID

"Организовано проведение проверки по информации в СМИ о заражении 23 человек коронавирусом в поселке Ракитное на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - информирует прокуратура.