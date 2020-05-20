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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T16:52
https://ria.ru/20200520/1571742664.html
В Швейцарии за сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Швейцарии за сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом

16:52 20.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 20 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых выявленных заражений COVID-19 за сутки в Швейцарии составило 40, всего с момента вспышки в стране заболело 30 658 человек, заявили в среду в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 20 мая, за сутки в стране было зарегистрировано 40 новых заражений (21 накануне), скончались 16 человек. Таким образом, общее число заболевших составило 30 658 человек, скончались 1630 человек.
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Как отмечается, всего в стране проведено 355 393 тестов (5294 за сутки) на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 10%. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5507 заболевших), Женева (5193 человек), Цюрих (3478 человек) и Тичино (3252 человек).
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТичино (кантон)Здоровье - ОбществоЖенева (город)ШвейцарияЦюрихВ мире
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