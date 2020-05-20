В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

КРАСНОЯРСК, 20 мая – РИА Новости. Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
Отмечается, что 16 мая на обсервацию в поселок Сотниково поступили граждане, прибывшие из КНР. "В течение 2 суток пребывания они проявляли недовольство по поводу того, что направлены на обсервацию, по условиям проживания... Да, (у нас) старые деревянные постройки 1985 года... Вели себя неадекватно, агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество", - говорится в среду в сообщении ДРКБ в Instagram.
На размещенном в соцсети видео две женщины в защитных костюмах рассказывают о случившемся. "Во время нашей смены... пациенты... агрессивные начали на нас налетать, швыряться камнями, всяко разно нас обзывать, материть", - рассказала одна из них. "В защитных костюмах... тяжело дышать. И тут, когда он на нас напал, мы в этих костюмах убегали по лесу", - поделилась другая.
Как отметили в больнице, о случившемся были проинформированы правоохранительные органы, дистанционно был составлен протокол. Вечером 18 мая недовольных пациентов по "03" транспортировали в другой обсерватор.
В сообщении отмечается, что на планерке глава минздрава Бурятии заявила, что "полиция теперь будет приезжать при необходимости, только нужно обеспечить наряды защитными костюмами".
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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