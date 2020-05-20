Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T16:50
https://ria.ru/20200520/1571742532.html
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571154643_0:353:3014:2048_1036x0_80_0_0_0989915201c6bd4f3076818adddcf3b7.jpg
РИА Новости

В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

16:50 20.05.2020
96050
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедсестры в защитных костюмах
Медсестры в защитных костюмах
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медсестры в защитных костюмах. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 мая – РИА Новости. Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
Отмечается, что 16 мая на обсервацию в поселок Сотниково поступили граждане, прибывшие из КНР. "В течение 2 суток пребывания они проявляли недовольство по поводу того, что направлены на обсервацию, по условиям проживания... Да, (у нас) старые деревянные постройки 1985 года...​ Вели себя неадекватно, агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество", - говорится в среду в сообщении ДРКБ в Instagram.
На размещенном в соцсети видео две женщины в защитных костюмах рассказывают о случившемся. "Во время нашей смены... пациенты... агрессивные начали на нас налетать, швыряться камнями, всяко разно нас обзывать, материть", - рассказала одна из них. "В защитных костюмах... тяжело дышать. И тут, когда он на нас напал, мы в этих костюмах убегали по лесу", - поделилась другая.
Как отметили в больнице, о случившемся были проинформированы правоохранительные органы, дистанционно был составлен протокол.​ Вечером 18 мая недовольных пациентов по "03" транспортировали в другой обсерватор.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
В сообщении отмечается, что на планерке ​глава минздрава Бурятии заявила, что "полиция​ теперь ​ будет приезжать при необходимости, только нужно обеспечить наряды защитными костюмами".
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
7232212827
Обсудить 10
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Нужен небольшой обсерватор на базе психушки. Видимо, в каждом регионе.
20 мая, 16:55
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
3610104
Не нравится обсерватор? Есть другие места
20 мая, 16:56
allhimer
3900003
Рекомендуем
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра в Тульской областной больнице
Сенатор заступился за тульскую медсестру, надевшую бикини под костюм
Автомобиль Toyota Camry
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В ВОЗ сообщили о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
Германия освободила "Северный поток" от газовой директивы ЕС
Медики
Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог
Здание прокуратуры города Москвы
Прокуратура Москвы проверит сообщение о принуждении ребенка к сексу
Врач проходит в желтую зону УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Яблоко и сантиметр в холодильнике
Сбросивший 25 килограммов за полгода мужчина раскрыл секрет похудения
Операция по удалению злокачественной опухоли
России предсказали резкий рост заболевания раком в запущенных стадиях
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Лента новостейМолния