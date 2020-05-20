В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

На размещенном в соцсети видео две женщины в защитных костюмах рассказывают о случившемся. "Во время нашей смены... пациенты... агрессивные начали на нас налетать, швыряться камнями, всяко разно нас обзывать, материть", - рассказала одна из них. "В защитных костюмах... тяжело дышать. И тут, когда он на нас напал, мы в этих костюмах убегали по лесу", - поделилась другая.