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В ЕР выступили за разработку нового стандарта безопасности работы медиков
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РИА Новости

В ЕР выступили за разработку нового стандарта безопасности работы медиков

16:46 20.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Андрей Турчак
Андрей Турчак
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Андрей Турчак . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает разработать новый федеральный стандарт безопасности работы медиков в РФ, заявил секретарь генсовета правящей в РФ партии Андрей Турчак на заседании рабочей группы по подготовке предложений в общенациональный план по восстановлению экономики.
Ранее президент РФ Владимир Путин на фоне коронавируса поручил правительству начать подготовку на перспективу общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики РФ. ЕР в свою очередь объявила о создании федеральной рабочей группы по подготовке предложений в национальный план под руководством Турчака.
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"В первую очередь мы с вами должны защитить наших врачей. В частности, разработать федеральный стандарт безопасности работы медиков всех уровней. Он должен касаться управленческих решений, маршрутизации пациентов, мер по недопущению инфекционных вспышек в медицинских организациях", - сказал Турчак.
Партия также предлагает ускорить согласование и принятие федерального закона о биобезопасности РФ. Он должен законодательно определить комплекс мер, направленных на защиту населения, охрану окружающей среды от опасных биологических фактов.
"Важно впредь исключить случаи дефицита аппаратов ИВЛ, лекарств, средств индивидуальной защиты. Мы предлагаем создать оперативный запас лекарств, медицинских изделий, оборудования, предусмотрев его регулярное обновление. Обеспечить возможность переброски лекарств из учреждения в учреждение и даже в другой регион", - добавил секретарь генсовета ЕР.
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Кроме того, ЕР считает необходимым продолжить совершенствование системы оплаты труда медработников. По словам Турчака, нужно внедрить единые подходы к установлению окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера, их доли в структуре заработной платы медиков.
Среди других предложений партии - предусмотреть возможность предоставления жилья медработникам по договорам социального и служебного найма с последующей приватизацией.
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Единая РоссияАндрей ТурчакВладимир ПутинПолитика
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