В ЕР выступили за разработку нового стандарта безопасности работы медиков

"В первую очередь мы с вами должны защитить наших врачей. В частности, разработать федеральный стандарт безопасности работы медиков всех уровней. Он должен касаться управленческих решений, маршрутизации пациентов, мер по недопущению инфекционных вспышек в медицинских организациях", - сказал Турчак.