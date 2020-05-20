В Узбекистане еще один регион объявили свободным от коронавируса

Для создания вакцины от коронавируса используют мышь. И не одну Гуманизированные мыши помогут создать вакцину от нового типа коронавируса. Они будут болеть, как люди, и на них можно будет испытывать новые препараты. Возможно, таких мышей потребуется тысяча.