В Узбекистане еще один регион объявили свободным от коронавируса

ТАШКЕНТ, 20 мая - РИА Новости. Сурхандарьинская область на юге Узбекистана стала еще одним регионом, свободным от нового коронавируса COVID-19, сообщила в среду пресс-служба минздрава.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среды число зарегистрированных случаев выросло до 2880, скончались 13 пациентов, 2338 выздоровели, на лечении находились 529 пациентов.
"Выздоровевший сегодня в Сурхандарьинской области 33-летний мужчина - в данное время последний пациент в этом регионе" - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, в регионе от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 43 человека.
До настоящего времени три области Узбекистана являлись полностью свободными от COVID-19 – Джизакская, Кашкадарьинская и Ферганская. Ранее в этот список входила и Новаийская область, но позднее там вновь были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.
По данным ведомства, новые случаи COVID-19 обнаруживаются в Узбекистане среди лиц, прибывающих спецрейсами из-за рубежа, а также находящихся на карантине. В стране более 40 тысяч человек находятся на карантине - в лечебных учреждениях или дома.
Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, однако с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С понедельника возобновилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая по всей республике начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную" - самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
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