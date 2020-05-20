Эксперты оценили перспективы создания вакцины от коронавируса

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Уровень развития современных технологий как не исключает, так и не гарантирует, что вакцина против Уровень развития современных технологий как не исключает, так и не гарантирует, что вакцина против коронавирусной инфекции может быть найдена, говорится в одном из выводов специального досье Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) о влиянии коронавируса на отечественную и зарубежную оборонную промышленность, подготовленного для журнала "Экспорт вооружений".

"Уровень развития современных технологий не исключает, однако и не гарантирует, что вакцина или эффективные методы лечения коронавирусной инфекции могут быть найдены ", - говорится в досье.

"Необходимо, однако, отметить, что в случаях предыдущих эпидемий, вызванных коронавирусами SARS-CoV в 2002–2003 годах и MERS-CoV в 2015 году, ни вакцин, ни специфических методов лечения так и не было разработано. В любом случае, в деле нахождения панацеи критическим ресурсом становится время", - подчеркнули эксперты.

По мнению аналитиков, пандемия COVID-19 констатировала, что, несмотря на значительные ресурсы крупных экономик современного мира и всю совокупность инфраструктур биологической безопасности, существуют угрозы, предотвращение которых не под силу отдельно взятому государству. Выводы из происходящего сделают все, и мир после пандемии станет иным, считают эксперты Центра АСТ.

Международное сотрудничество в области биологической безопасности после пандемии коронавируса изменится, ему будет придаваться особое значение, при этом широкие возможности в этой сфере есть у Организации Договора о коллективной безопасности, полагают эксперты.

В частности, по прогнозам аналитиков, будут усилены разработки в области ветеринарной вирусологии и микробиологии для выявления новых, ранее неизвестных или малоизученных патогенов, для которых существует вероятность перехода от животных к людям.

"Очевидно также, что будут пересмотрены принципы международного сотрудничества в области биологической безопасности, а страны, обладающие большим потенциалом и уже имеющимися форматами сотрудничества, станут придавать особое значение данной проблематике. В этой связи необходимо отметить формат ОДКБ , мандат которой предоставляет широкие возможности для реализации сотрудничества по различным аспектам безопасности, включая биологическую", - считают в Центре АСТ.

"Очевидно, что пандемия, вызванная вирусом, перерастет в информационное, политическое и экономическое противоборство между различными центрами силы в мире", - отмечают также эксперты в спецдосье.