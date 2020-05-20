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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T20:41
https://ria.ru/20200520/1571742130.html
Эксперты оценили перспективы создания вакцины от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:149:2992:1832_1036x0_80_0_0_5481dc691cfcac6aaf42a6fb1ad1e768.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили перспективы создания вакцины от коронавируса

16:41 20.05.2020 (обновлено: 20:41 20.05.2020)
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Уровень развития современных технологий как не исключает, так и не гарантирует, что вакцина против коронавирусной инфекции может быть найдена, говорится в одном из выводов специального досье Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) о влиянии коронавируса на отечественную и зарубежную оборонную промышленность, подготовленного для журнала "Экспорт вооружений".
"Уровень развития современных технологий не исключает, однако и не гарантирует, что вакцина или эффективные методы лечения коронавирусной инфекции могут быть найдены ", - говорится в досье.
Сотрудница лаборатории инженерии и синтеза антител
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"Необходимо, однако, отметить, что в случаях предыдущих эпидемий, вызванных коронавирусами SARS-CoV в 2002–2003 годах и MERS-CoV в 2015 году, ни вакцин, ни специфических методов лечения так и не было разработано. В любом случае, в деле нахождения панацеи критическим ресурсом становится время", - подчеркнули эксперты.
По мнению аналитиков, пандемия COVID-19 констатировала, что, несмотря на значительные ресурсы крупных экономик современного мира и всю совокупность инфраструктур биологической безопасности, существуют угрозы, предотвращение которых не под силу отдельно взятому государству. Выводы из происходящего сделают все, и мир после пандемии станет иным, считают эксперты Центра АСТ.
Международное сотрудничество в области биологической безопасности после пандемии коронавируса изменится, ему будет придаваться особое значение, при этом широкие возможности в этой сфере есть у Организации Договора о коллективной безопасности, полагают эксперты.
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В частности, по прогнозам аналитиков, будут усилены разработки в области ветеринарной вирусологии и микробиологии для выявления новых, ранее неизвестных или малоизученных патогенов, для которых существует вероятность перехода от животных к людям.
"Очевидно также, что будут пересмотрены принципы международного сотрудничества в области биологической безопасности, а страны, обладающие большим потенциалом и уже имеющимися форматами сотрудничества, станут придавать особое значение данной проблематике. В этой связи необходимо отметить формат ОДКБ, мандат которой предоставляет широкие возможности для реализации сотрудничества по различным аспектам безопасности, включая биологическую", - считают в Центре АСТ.
"Очевидно, что пандемия, вызванная вирусом, перерастет в информационное, политическое и экономическое противоборство между различными центрами силы в мире", - отмечают также эксперты в спецдосье.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии
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