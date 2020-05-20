Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T16:41
https://ria.ru/20200520/1571742092.html
Число жертв коронавируса в Сербии достигло 235
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570027023_0:351:3017:2048_1036x0_80_0_0_90975cbcd67b85b84dc8f3031ff37326.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Сербии достигло 235

16:41 20.05.2020
108
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса
Работа российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 20 мая - РИА Новости. В Сербии на фоне смягчения ограничительных мер за сутки выявили 100 новых пациентов с коронавирусом, общее число зараженных превысило 10,8 тысячи, с начала пандемии скончались 235 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.
Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
19 мая, 12:35Распространение нового коронавируса
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
По данным сербского минздрава, с начала пандемии ко вторнику в стране было выявлено 10 733 зараженных, скончался 234 человека.
"За последние 24 часа выявлены 100 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 10 833 человека. За прошедшие сутки скончался один пациент, всего с начала пандемии умерли 235 человек", - сообщил минздрав. Отмечается, что выздоровели 5 067 граждан.
В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Сербия 18 мая открыла авиасообщение.
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил во вторник, что правительство поступило в соответствии с рекомендациями национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19. Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИвица ДачичЗдоровье - ОбществоСербияВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии за сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом
В лаборатории
В Финляндии число умерших от COVID-19 достигло 304
Вид на озеро Леман (Женевское озеро) в Швейцарии
В Швейцарии с 28 мая возобновят религиозные службы всех конфессий
Коронавирус
Эксперты оценили перспективы создания вакцины от коронавируса
Узбекистан
В Узбекистане еще один регион объявили свободным от коронавируса
Андрей Турчак
В ЕР выступили за разработку нового стандарта безопасности работы медиков
Врачи в желтой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Россия поддержала усилия ВОЗ по борьбе с коронавирусом
Самолет
В Сербии открыли пассажирское авиасообщение
Сотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа
В Сербии число жертв коронавируса достигло 234
Президент РФ Владимир Путин
Путин проводит встречу с главой Татарстана
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
В Бурятии полностью потушили лесные пожары
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе
В Таджикистане число заболевших COVID-19 выросло до 2140
Город Сиануквиль
Камбоджа отменила запрет на въезд для граждан шести стран
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Саратовские власти оплатят похороны умерших пациентов с коронавирусом
Тегеран
В Иране выявили 2346 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Лента новостейМолния