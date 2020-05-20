Число жертв коронавируса в Сербии достигло 235

Работа российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса

БЕЛГРАД, 20 мая - РИА Новости. В Сербии на фоне смягчения ограничительных мер за сутки выявили 100 новых пациентов с коронавирусом, общее число зараженных превысило 10,8 тысячи, с начала пандемии скончались 235 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии ко вторнику в стране было выявлено 10 733 зараженных, скончался 234 человека.

"За последние 24 часа выявлены 100 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 10 833 человека. За прошедшие сутки скончался один пациент, всего с начала пандемии умерли 235 человек", - сообщил минздрав. Отмечается, что выздоровели 5 067 граждан.

В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Сербия 18 мая открыла авиасообщение.

Северной Македонии и Албании. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил во вторник, что правительство поступило в соответствии с рекомендациями национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19. Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории