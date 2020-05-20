В Швейцарии с 28 мая возобновят религиозные службы всех конфессий

Как отмечается, религиозные общины смогут возобновить свою деятельность и собирать своих верующих с 28 мая 2020 года. Вновь будет разрешена работа храмов всех конфессий. Религиозным общинам дается одна неделя на подготовку планов по обеспечению безопасности и отслеживанию возможных цепей передачи COVID-19.