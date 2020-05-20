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2020-05-20T16:40
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Эксперты обнаружили утечку данных клиентов интернет-магазина Romwe
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РИА Новости

Эксперты обнаружили утечку данных клиентов интернет-магазина Romwe

16:40 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Эксперты компании DeviceLock обнаружили утечку данных клиентов международного интернет-магазина Romwe, в базе находятся 23 миллиона записей логинов и паролей пользователей, в том числе россиян, сообщил РИА Новости основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.
По его словам, фрагменты этой базы появляются в даркнете примерно с февраля 2020 года: часть из них продается, часть - выкладывается бесплатно. "При этом выборочная проверка расшифрованных паролей показывает, что они "живые", и по ним можно авторизоваться на сайте магазина. … Вероятнее всего, база была получена через одну из уязвимостей SQL-сервера магазина", - указал он.
"На данный момент в базе декларируется 23 миллиона пар логин-пароль, из них расшифровано и выложено на специализированные форумы более 8,7 миллиона паролей. Если судить по доменам почтовых адресов, то россиянам принадлежит примерно 87 тысяч логинов, то есть около 1% расшифрованной базы, хотя возможно их количество несколько больше за счет использования зарубежных почтовых служб, в первую очередь, Gmail", - отметил Оганесян.
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Интернет-магазин Romwe был основан в 2010 году. Он специализируется на продаже одежды, аксессуаров и товаров для дома.
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