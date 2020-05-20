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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T17:34
https://ria.ru/20200520/1571741985.html
На Чаяндинском месторождении частично сняли режим карантина
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

На Чаяндинском месторождении частично сняли режим карантина

16:39 20.05.2020 (обновлено: 17:34 20.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
ЯКУТСК, 20 мая – РИА Новости. Глава Якутии своим указом снял на большей части территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения карантин по коронавирусу, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
С 17 апреля на территории вахтовых поселков месторождения, где трудились свыше 10 тысяч человек, был введен карантин. В рамках противоэпидемиологических мероприятий организовали вывоз здоровых работников в другие регионы страны – в места их проживания.
Реанимационное отделение
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"Глава Якутии Айсен Николаев своим указом по согласованию с Роспотребназдором снял ограничительные мероприятия (карантин) на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, кроме участков "ВЗиС 72 км АО "Стройтранснефтегаз" и "ВЗиС Опорная база ООО "Газпром добыча Ноябрьск", - рассказали в оперштабе.
По его данным, на 20 мая с Чаяндинского месторождения вывезены 6185 человек. В данное время на территории месторождения на изоляции (обсервации) находятся 368 человек, из них 16 - в госпитале, 303 – в изоляторе, 49 – в обсерваторе.
"Госпиталь, изолятор и обсерватор расположены на участках "ВЗиС 72 км АО "Стройтранснефтегаз" и "ВЗиС Опорная база ООО "Газпром добыча Ноябрьск". На остальных участках месторождения, удалённых друг от друга и от указанных мест изоляции (обсервации), лиц с респираторными симптомами и положительными результатами на CОVID-19 не выявлено", - отметили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Чаяндинское месторождениеОбщество
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