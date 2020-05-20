На Чаяндинском месторождении частично сняли режим карантина

ЯКУТСК, 20 мая – РИА Новости. Глава Якутии своим указом снял на большей части территории Глава Якутии своим указом снял на большей части территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения карантин по коронавирусу , сообщает оперативный штаб при правительстве региона.

С 17 апреля на территории вахтовых поселков месторождения, где трудились свыше 10 тысяч человек, был введен карантин. В рамках противоэпидемиологических мероприятий организовали вывоз здоровых работников в другие регионы страны – в места их проживания.

"Глава Якутии Айсен Николаев своим указом по согласованию с Роспотребназдором снял ограничительные мероприятия (карантин) на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, кроме участков "ВЗиС 72 км АО "Стройтранснефтегаз" и "ВЗиС Опорная база ООО "Газпром добыча Ноябрьск", - рассказали в оперштабе.

По его данным, на 20 мая с Чаяндинского месторождения вывезены 6185 человек. В данное время на территории месторождения на изоляции (обсервации) находятся 368 человек, из них 16 - в госпитале, 303 – в изоляторе, 49 – в обсерваторе.

"Госпиталь, изолятор и обсерватор расположены на участках "ВЗиС 72 км АО "Стройтранснефтегаз" и "ВЗиС Опорная база ООО "Газпром добыча Ноябрьск". На остальных участках месторождения, удалённых друг от друга и от указанных мест изоляции (обсервации), лиц с респираторными симптомами и положительными результатами на CОVID-19 не выявлено", - отметили в оперштабе.