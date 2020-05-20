Мантуров оценил ситуацию в сельскохозяйственном и пищевом машиностроении

Для этого, по словам министра, планируется заключить специнвестконтракт на производство в России тракторов малой мощности на современной модульной платформе. "За счет подобных проектов будем повышать долю российской сельхозтехники в первую очередь на внутреннем рынке. По итогам прошлого года она составила 54%, но наша цель довести этот показатель к 2030 году до 80%. Для этого критически важно продолжить наращивать объемы внутренних поставок", - подчеркнул глава Минпромторга.