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2020-05-20T16:34
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Путин поддержал увеличение субсидий на закупку российской сельхозтехники
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РИА Новости

Путин поддержал увеличение субсидий на закупку российской сельхозтехники

16:34 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в условиях пандемии
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в условиях пандемии
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение увеличить в 2020 году объем поддержки на закупку отечественной сельхозтехники на 4,5 миллиарда рублей.
"Считаю необходимым принять дополнительные решения для поддержки модернизации аграрных предприятий, для их оснащения современной техникой. Напомню, у нас уже предусмотрены субсидии на закупку отечественных сельхозмашин, товаров, комбайнов, оборудования для переработки сырья, об этом тоже говорили сегодня. Действуют льготные условия по лизингу специализированной техники, тоже упоминали - например, для мелиорации", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
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"В общей сложности на эти цели в текущем году планируется выделить 14 миллиардов рублей. Согласен с предложением увеличить объем этой поддержки, скажем, для начала - на 4,5 миллиарда рублей, чтобы аграрии получили дополнительный ресурс для развития, а отечественные заводы - производители техники, оборудования были загружены новыми заказами", - добавил он.
В ходе совещания директор Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования Алла Елизарова отметила, что ключевой программой поддержки производителей сельхозтехники является так называемая "программа 1432" (механизм предоставления производителям сельхозтехники субсидий из бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с продажей техники).
"В данный момент, по опросу потребителей техники, по опросам производителей сельскохозяйственной техники, мы видим потребность в дополнительном финансировании на эту программу, так как, как сказал Денис Валентинович (Мантуров, глава Минпромторга РФ - ред.), есть переходящие остатки с прошлого года", - сказала Елизарова.
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"В этом году мы сейчас видим, что нам нужно дополнительно порядка 2 миллиардов рублей на "программу 1432", а также по пищевому машиностроению мы тоже просим дофинансирование программы поддержки в размере 1,5 миллиарда рублей. Если будут приняты положительные решения в данном вопросе, то мы гарантируем обеспечение роста производства сельхозтехники, и эти планы, которые у нас стоят, - повысить долю российских производителей до 80% - мы выполним согласно нашим задачам", - добавила она.
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинЭкономика
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