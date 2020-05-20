Путин поддержал увеличение субсидий на закупку российской сельхозтехники

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в условиях пандемии

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение увеличить в 2020 году объем поддержки на закупку отечественной сельхозтехники на 4,5 миллиарда рублей.

"Считаю необходимым принять дополнительные решения для поддержки модернизации аграрных предприятий, для их оснащения современной техникой. Напомню, у нас уже предусмотрены субсидии на закупку отечественных сельхозмашин, товаров, комбайнов, оборудования для переработки сырья, об этом тоже говорили сегодня. Действуют льготные условия по лизингу специализированной техники, тоже упоминали - например, для мелиорации", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

"В общей сложности на эти цели в текущем году планируется выделить 14 миллиардов рублей. Согласен с предложением увеличить объем этой поддержки, скажем, для начала - на 4,5 миллиарда рублей, чтобы аграрии получили дополнительный ресурс для развития, а отечественные заводы - производители техники, оборудования были загружены новыми заказами", - добавил он.

В ходе совещания директор Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования Алла Елизарова отметила, что ключевой программой поддержки производителей сельхозтехники является так называемая "программа 1432" (механизм предоставления производителям сельхозтехники субсидий из бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с продажей техники).

"В данный момент, по опросу потребителей техники, по опросам производителей сельскохозяйственной техники, мы видим потребность в дополнительном финансировании на эту программу, так как, как сказал Денис Валентинович (Мантуров, глава Минпромторга РФ - ред.), есть переходящие остатки с прошлого года", - сказала Елизарова.