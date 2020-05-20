Саратовские власти оплатят похороны умерших пациентов с коронавирусом

САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Компенсации на погребение умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области будут выплачиваться их семьям за счет средств резервного фонда правительства региона, сообщил в среду первый зампред областного правительства - министр финансов Вадим Ойкин.
Ранее депутат областной думы Иван Чепрасов призвал правительство региона разобраться с формированием цен на услуги по транспортировке умерших COVID-пациентов из Саратова в районы области, так как он получил две жалобы от избирателей, что их семьям за оказание услуг выставили счета на 49 тысяч рублей. Затем губернатор Валерий Радаев поручил правительству решить вопрос с компенсацией затрат семьям на погребение умерших близких, у которых выявлен коронавирус, за счет областного и муниципального бюджетов.
"Безусловно, долг государства - помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, тем более, потерявшим близких… Поскольку это непредвиденные расходы, планируется осуществлять их за счет средств резервного фонда правительства Саратовской области. В ближайшее время родственники умерших от новой инфекции смогут получить материальную помощь от государства", - цитирует Ойкина минфин области.
Уточняется, что в настоящее время уже подготовлен проект необходимого нормативного акта, который проходит процедуру согласования.
Всего в области лабораторно подтверждены 2072 случая заражения коронавирусом, в том числе 92 за последние сутки. Коронавирус унес жизни 12 пациентов, выздоровели 580.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.