Саратовские власти оплатят похороны умерших пациентов с коронавирусом

"Безусловно, долг государства - помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, тем более, потерявшим близких… Поскольку это непредвиденные расходы, планируется осуществлять их за счет средств резервного фонда правительства Саратовской области. В ближайшее время родственники умерших от новой инфекции смогут получить материальную помощь от государства", - цитирует Ойкина минфин области.