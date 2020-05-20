Палестина надеется на поддержку России в противодействии планам Израиля

КАИР, 20 мая - РИА Новости. Палестина надеется, что РФ поддержит ее в противодействии планам Израиля США по аннексии Иорданской долины, заявил РИА Новости посол ПНА в Каире и постоянный представитель в Лиге арабских государств ( ЛАГ ) Дияб аль-Люх.

Во вторник глава ПНА Махмуд Аббас заявил, что Палестина приняла решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, на фоне намерений израильского правительства присоединить часть палестинских земель. При этом Палестина готова вернуться к переговорам по мирному урегулированию, которые могут пройти при посредничестве третьей стороны, указал Аббас.

"Мы очень рассчитываем на позицию России как стратегического союзника Палестины, что она поддержит политические, юридические и дипломатические шаги для приостановки этого агрессивного израильско-американского плана против палестинцев и палестинских территорий. Этот план нацелен не только на экспроприацию территорий, его цель - заменить поселенцами население этих территорий", - заявил аль-Люх.

По словам дипломата, в этой связи Совет арабских послов в РФ провел недавно встречу с представителями МИД РФ, где передал решение последней встречи совета министров ЛАГ.

"Несомненно, реализация плана Израиля и американской администрации по присоединению территорий и их аннексии будет иметь негативные последствия для всего региона", - заявил аль-Люх.

"Мы предостерегаем от того, что произойдет, и отслеживаем ситуацию. Надеемся, что прилагаемые братскими арабскими странами, ЕС и странами мира усилия увенчаются успехом и приостановят эти планы во избежание негативных последствий", - заявил дипломат.

Лига арабских государств 30 апреля по итогам видеоконференции глав МИД приравняла к военному преступлению планы Израиля по аннексии оккупированных территорий, в том числе Иорданской долины. Лига призвала американскую администрацию отказаться от поддержки планов Израиля.

Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов заявил 23 апреля, что аннексия Израилем районов на Западном берегу реки Иордан закроет дверь для переговоров и поставит под угрозу достижение мира в регионе. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой , Россия разделяет опасения, что реализация появившихся в СМИ планов будущего коалиционного правительства Израиля по аннексии части территории Западного берега реки Иордан может подорвать перспективу создания независимого и территориально непрерывного палестинского государства.