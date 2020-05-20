В Забайкалье одобрили более тысячи заявок на "Дальневосточную ипотеку"

ЧИТА, 20 мая - РИА Новости. В Забайкалье одобрено 1297 заявок на "Дальневосточную ипотеку", уже заключено около 500 кредитных договоров, сообщил зампред правительства края Геннадий Гусев.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, он принял участие в заседании рабочей группы по реализации программы "Дальневосточная ипотека" на территории ДФО, которое провел глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Как отмечалось на заседании, в Забайкалье живут 78 819 молодых семей, из них 2161 семья нуждается в улучшении жилищных условий. На данный момент жилье на первичном рынке готовы купить около 2100 человек.

Гусев отметил, что в настоящий момент активность участия в программе невысока, но ко второму полугодию ожидается рост количества заявлений на оформление "Дальневосточной ипотеки".

"Сейчас есть в резерве 536 свободных для продажи квартир. Пока программой не настолько активно пользуются, но во втором полугодии количество участников увеличится. На данный момент 7 застройщиков занимаются строительством жилых домов в Чите. В конце 2020 года они обязуются сдать 981 квартиру", - привели в пресс-службе слова Гусева.

Для потенциальных участников программы в крае организовано СМС-информирование, создаются инфографические материалы и памятки, где рассказывается об условиях и способах получения "Дальневосточной ипотеки".