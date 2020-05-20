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Забайкальский край
2020-05-20T16:28
https://ria.ru/20200520/1571741250.html
В Забайкалье одобрили более тысячи заявок на "Дальневосточную ипотеку"
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РИА Новости

В Забайкалье одобрили более тысячи заявок на "Дальневосточную ипотеку"

16:28 20.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтроительство жилого комплекса
Строительство жилого комплекса
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 20 мая - РИА Новости. В Забайкалье одобрено 1297 заявок на "Дальневосточную ипотеку", уже заключено около 500 кредитных договоров, сообщил  зампред правительства края Геннадий Гусев.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, он принял участие в заседании рабочей группы по реализации программы "Дальневосточная ипотека" на территории ДФО, которое провел глава Минвостокразвития  Александр Козлов.
Как отмечалось на заседании, в Забайкалье живут 78 819 молодых семей, из них 2161 семья нуждается в улучшении жилищных условий. На данный момент жилье на первичном рынке готовы купить около 2100 человек.
Гусев отметил, что в настоящий момент  активность участия в программе невысока, но ко второму полугодию ожидается рост количества заявлений на оформление "Дальневосточной ипотеки".
"Сейчас есть в резерве 536 свободных для продажи квартир. Пока программой не настолько активно пользуются, но во втором полугодии количество участников увеличится. На данный момент 7 застройщиков занимаются строительством жилых домов в Чите. В конце 2020 года они обязуются сдать 981 квартиру", - привели в пресс-службе слова Гусева.
Для потенциальных участников программы в крае организовано СМС-информирование, создаются инфографические материалы и памятки, где рассказывается об условиях и способах получения "Дальневосточной ипотеки".
Кредиты по программе "Дальневосточная ипотека" предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы "Дальневосточный гектар". Основные условия кредита: процентная ставка - 2% годовых. Первоначальный взнос - не менее 20%, кредит выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита - 6 миллионов рублей. В настоящее время к реализации программы подключились 12 банков, причем 5 банков работают и по предоставлению ипотечных кредитов для индивидуального жилищного строительства. Банки принимают заявки во всех 11 субъектах ДФО.
Центр ипотечного кредитования в отделении ПАО Сбербанк
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Забайкальский крайИпотекаДальневосточный гектарОбщество
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