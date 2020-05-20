Почти 500 женщин в декрете в Удмуртии повысят квалификацию в 2020 году

УФА, 20 мая - РИА Новости. Почти 500 молодых мам в Почти 500 молодых мам в Удмуртии , находящихся в декретном отпуске, пройдут переобучение или повысят квалификацию в 2020 году, сообщили в пресс-службе главы региона.

"В 2020 году на программы обучения женщин, находящихся в декрете, выделено более 28 миллионов рублей. Из них 97% из федерального бюджета и 3% из бюджета Удмуртии. Переобучение и повышение квалификации пройдут не менее 485 женщин в рамках национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным ",- говорится в сообщении.

В пресс-службе главы Удмуртии отметили, что благодаря национальному проекту "Демография" в республике созданы все условия для молодых мам, которые желают как можно быстрее выйти на работу после декретного отпуска. Идет строительство детских садов и школ, мамы получают актуальную и востребованную профессию. "Нацпроект "Демография" - один из самых масштабных. В рамках этого направления будут решены вопросы поддержки семей с детьми, людей старшего возраста, увеличения продолжительности жизни и привлечения людей к здоровому образу жизни, популяризации спорта. Отдельное внимание — решение проблемы трудоустройства женщин, имеющих маленьких детей. Нацпроекты – это для людей. Это качество жизни измеримое, конкретное, понятное: дорога, ясли, школа, новая профессия, обустроенная спортивная площадка", - прокомментировал ход реализации нацпроекта глава Удмуртии Александр Бречалов

По данным региональных властей, на 15 мая 2020 года центрами занятости населения Удмуртии заключены государственные контракты на обучение 370 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. При этом из-за пандемии коронавируса в настоящее время занятия проходят в дистанционном формате.

Женщины проходят обучение по таким профессиям и специальностям, как архивариус, библиотекарь, бухгалтер, воспитатель, делопроизводитель, животновод, инспектор по кадрам, кладовщик, логопед, менеджер, младшая медицинская сестра по уходу за больными, парикмахер, педагог-психолог, повар, помощник воспитателя, специалист по кадрам, специалист по маникюру, специалист по составлению и проверке сметной документации, специалист по социальной работе, швея, экономист и другие.