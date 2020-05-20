Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика
Удмуртская Республика
2020-05-20T16:27
https://ria.ru/20200520/1571741209.html
Почти 500 женщин в декрете в Удмуртии повысят квалификацию в 2020 году
https://cdn21.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:35:2730:1571_1036x0_80_0_0_f0b1382d0723d1aeba84d4f5992f1af7.jpg
РИА Новости

Почти 500 женщин в декрете в Удмуртии повысят квалификацию в 2020 году

16:27 20.05.2020
13
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
УФА, 20 мая - РИА Новости. Почти 500 молодых мам в Удмуртии, находящихся в декретном отпуске, пройдут переобучение или повысят квалификацию в 2020 году, сообщили в пресс-службе главы региона.
"В 2020 году на программы обучения женщин, находящихся в декрете, выделено более 28 миллионов рублей. Из них 97% из федерального бюджета и 3% из бюджета Удмуртии. Переобучение и повышение квалификации пройдут не менее 485 женщин в рамках национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным",- говорится в сообщении.
В пресс-службе главы Удмуртии отметили, что благодаря национальному проекту "Демография" в республике созданы все условия для молодых мам, которые желают как можно быстрее выйти на работу после декретного отпуска. Идет строительство детских садов и школ, мамы получают актуальную и востребованную профессию. "Нацпроект "Демография" - один из самых масштабных. В рамках этого направления будут решены вопросы поддержки семей с детьми, людей старшего возраста, увеличения продолжительности жизни и привлечения людей к здоровому образу жизни, популяризации спорта. Отдельное внимание — решение проблемы трудоустройства женщин, имеющих маленьких детей. Нацпроекты – это для людей. Это качество жизни измеримое, конкретное, понятное: дорога, ясли, школа, новая профессия, обустроенная спортивная площадка", - прокомментировал ход реализации нацпроекта глава Удмуртии Александр Бречалов.
По данным региональных властей, на 15 мая 2020 года центрами занятости населения Удмуртии заключены государственные контракты на обучение 370 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. При этом из-за пандемии коронавируса в настоящее время занятия проходят в дистанционном формате.
Молодой северный олень по кличке Венера в ижевском зоопарке
12 мая, 18:56Распространение нового коронавируса
В Удмуртии с 14 мая откроются зоопарк и музеи
Женщины проходят обучение по таким профессиям и специальностям, как архивариус, библиотекарь, бухгалтер, воспитатель, делопроизводитель, животновод, инспектор по кадрам, кладовщик, логопед, менеджер, младшая медицинская сестра по уходу за больными, парикмахер, педагог-психолог, повар, помощник воспитателя, специалист по кадрам, специалист по маникюру, специалист по составлению и проверке сметной документации, специалист по социальной работе, швея, экономист и другие.
В пресс-службе главы республики отметили, что в 2019 году обучение в основном проходили женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и состоящие в трудовых отношениях. Более 200 женщин благодаря возможностям нацпроекта смогли вернуться на работу с обновленными знаниями. В 2020 году в большей степени обучение будут проходить женщины, которые не состоят в трудовых отношениях, но хотят выйти на работу.
000000
Обсудить 0
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловВладимир ПутинУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
Рекомендуем
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев заявил, что с/х работы в Подмосковье идут в графике
Приморье
В Приморье определили лидеров рейтинга муниципалитетов
Строительство жилого комплекса
В Забайкалье одобрили более тысячи заявок на "Дальневосточную ипотеку"
Вакцинация
В Ямальском районе начали вакцинацию тундровиков против сибирской язвы
Председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева
Новгородский спикер предложила расширить сферу применения маткапитала
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону
Ростовский музей опубликовал фотографии раритетов времен войны
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Верхневолжье вновь завершило отопительный сезон без сбоев
Электропоезд Иволга 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД - 1 Белорусско-Савеловский
Реконструкцию станции МЦД-1 "Баковка" завершат в 2020 году
Проверка цифровых пропусков у пассажиров во время рейда сотрудниками полиции по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте
Свыше 27 млн цифровых пропусков было оформлено в Московской области
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
КТК пожертвовал 30 аппаратов ИВЛ регионам, где ведет работу
Вид города Читы с воздуха
Власти Забайкалья и профсоюзы составят план в сфере защиты труда
Машины в Киеве
На Украине с 1 июня заработает фотофиксация нарушений ПДД
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания президента России по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Тверские медики получили все доплаты в полном объеме
Фонарный столб с объявлениями
Свыше 300 незаконных баннеров убрали в Подмосковье с начала года
Врач и пациенты
В Алтайском крае более 1,2 тысячи медиков получили выплаты за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
Лента новостейМолния