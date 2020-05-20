Россия поддержала усилия ВОЗ по борьбе с коронавирусом

Врачи в "желтой зоне" Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) показала готовность стран вместе противостоять пандемии Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) показала готовность стран вместе противостоять пандемии COVID-19 и её последствиям, говорится в сообщении МИД РФ по итогам 73-й сессии ВАЗ – главного руководящего органа Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ).

"С удовлетворением отмечаем, что в ходе сессии страны-члены ВОЗ продемонстрировали солидарность и готовность к взаимодействию в борьбе с кризисом в сфере здравоохранения и его последствиями", - отметили в МИД РФ

Россия единогласно избрана в состав Исполнительного комитета ВОЗ, а в ходе участия в Ассамблее российская сторона поддержала усилия ВОЗ по борьбе с пандемией, выступила за деполитизированное сотрудничество стран в интересах глобального противодействия этой общей угрозе, говорится в сообщении.

По итогам встречи страны-члены ВОЗ консенсусом одобрили резолюцию "Ответ на COVID-19", в число соавторов которой вошла Россия. "В резолюции отмечается ключевая лидирующая роль ВОЗ в подготовке и координации глобального ответа на пандемию. Приоритетом названы обеспечение всеобщего, своевременного и равного доступа и справедливого распределения эффективных медикаментов и технологий, а также устранение несправедливых барьеров, препятствующих такому доступу. Подчеркивается необходимость укрепления потенциала ВОЗ и ее устойчивого финансирования. Предполагается проведение в соответствии со стандартами организации оценки реагирования международного сообщества при координации ВОЗ на пандемию COVID-19", - сообщили в ведомстве.

"Надеемся, что позитивный настрой и дух взаимодействия, продемонстрированный мировым сообществом в ходе 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, сохранится и приведет страны к единству в противодействии пандемии коронавируса", - заключили в МИД РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.