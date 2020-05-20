Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T16:26
https://ria.ru/20200520/1571741128.html
Россия поддержала усилия ВОЗ по борьбе с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571738181_0:0:3108:1749_1036x0_80_0_0_65002b37ecf773242be128e1aa8851e1.jpg
РИА Новости

Россия поддержала усилия ВОЗ по борьбе с коронавирусом

16:26 20.05.2020
179
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрачи в "желтой зоне" Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врачи в желтой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) показала готовность стран вместе противостоять пандемии COVID-19 и её последствиям, говорится в сообщении МИД РФ по итогам 73-й сессии ВАЗ – главного руководящего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"С удовлетворением отмечаем, что в ходе сессии страны-члены ВОЗ продемонстрировали солидарность и готовность к взаимодействию в борьбе с кризисом в сфере здравоохранения и его последствиями", - отметили в МИД РФ.
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 15:59Распространение нового коронавируса
Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса
Россия единогласно избрана в состав Исполнительного комитета ВОЗ, а в ходе участия в Ассамблее российская сторона поддержала усилия ВОЗ по борьбе с пандемией, выступила за деполитизированное сотрудничество стран в интересах глобального противодействия этой общей угрозе, говорится в сообщении.
По итогам встречи страны-члены ВОЗ консенсусом одобрили резолюцию "Ответ на COVID-19", в число соавторов которой вошла Россия. "В резолюции отмечается ключевая лидирующая роль ВОЗ в подготовке и координации глобального ответа на пандемию. Приоритетом названы обеспечение всеобщего, своевременного и равного доступа и справедливого распределения эффективных медикаментов и технологий, а также устранение несправедливых барьеров, препятствующих такому доступу. Подчеркивается необходимость укрепления потенциала ВОЗ и ее устойчивого финансирования. Предполагается проведение в соответствии со стандартами организации оценки реагирования международного сообщества при координации ВОЗ на пандемию COVID-19", - сообщили в ведомстве.
Пассажиры в защитных масках в салоне трамвая во время режима самоизоляции жителей
Вчера, 14:53Распространение нового коронавируса
В РАН рассказали о переломе в ситуации с коронавирусом в Москве
"Надеемся, что позитивный настрой и дух взаимодействия, продемонстрированный мировым сообществом в ходе 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, сохранится и приведет страны к единству в противодействии пандемии коронавируса", - заключили в МИД РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
140003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВОЗВ мире
Рекомендуем
Флаги Палестины
Палестина надеется на поддержку России в противодействии планам Израиля
Вид на озеро Леман (Женевское озеро) в Швейцарии
В Швейцарии с 28 мая возобновят религиозные службы всех конфессий
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о подготовке военно-морского парада ко Дню ВМФ
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев вступился за Мясникова после фразы "Кому положено — помрут"
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
В ЕС выпустят тест, выявляющий COVID-19 за полчаса
Машина скорой помощи. Мексика
В Мексике число жертв COVID-19 превысило шесть тысяч человек
Работа российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса
Число жертв коронавируса в Сербии достигло 235
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Полицию ЛНР перевели на усиленный режим из-за возможных провокаций
Медицинские работники в больнице в Мадриде
Испанский ученый раскритиковал идею коллективного иммунитета к COVID-19
Горожане в парке Черное озеро в Казани
Путин похвалил Татарстан за работу по борьбе с коронавирусом
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Австралии расследование катастрофы МН17
Реанимационное отделение
Вирусолог допустил, что Россия прошла плато и пик заболеваемости COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в условиях пандемии
Путин поддержал увеличение субсидий на закупку российской сельхозтехники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
Лента новостейМолния