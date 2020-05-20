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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T17:17
https://ria.ru/20200520/1571741034.html
Соловьев вступился за Мясникова после фразы "Кому положено — помрут"
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РИА Новости

Соловьев вступился за Мясникова после фразы "Кому положено — помрут"

16:25 20.05.2020 (обновлено: 17:17 20.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Спасибо, доктор!" обвинил критиков врача Александра Мясникова в корыстных намерениях.
На днях в эфире "Соловьев LIVE" медик, говоря о ситуации с коронавирусом, произнес: "Кому положено умереть — помрут". Эту фразу растиражировали некоторые СМИ и пользователи социальных сетей. Позже в беседе с Соловьевым Мясников объяснил, что его слова вырвали из контекста — в действительности он успокаивал паникующих из-за пандемии людей и призывал не искать коронавирус в "каждом чихе".
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"Наверное, им нравится доктора Мясникова больно укусить. Мясникова не укусишь", — прокомментировал ситуацию Соловьев.
Доктор также обратил внимание на то, что его критики особо отмечали его должность официального представителя информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. По мнению Соловьева, таким образом недоброжелатели пытались очернить российские методы борьбы с пандемией.

"Ну так они и получают деньги за то, чтобы тебя опорочить. <…> И сказать, что власти ничего не понимают и в стране все плохо, — это их (критиков Мясникова. — Прим. ред.) задача базовая", — объяснил телеведущий.

Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, ситуация с COVID-19 в России постепенно стабилизируется: в частности, сегодня впервые число выздоровевших превысило число заболевших.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,8 миллиона человек, 317 тысяч умерли. В России число случаев заражения превысило 300 тысяч, 2972 человека скончались, более 85 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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907638185
Обсудить 12
Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19РоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Михаил МишустинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Эти фейки соловьёвы, мясниковы и малышевы оторваны от реальности. Давно потеряли человеческий облик. Они уверены, что за критику всем так же платят, как им за их прогибы под власть. Г-н Соловьёв, по себе других не судят!
20 мая, 16:39
PPol1415
54400029
Удивительно, что эту ложь растиражировали разные издания, ведь в первоисточнике явно видно, что именно говорилось. Получается СМИ не проверяют достоверность, а просто набивают ленту новостей чем попало?
20 мая, 17:14
ИЯИбрагим Яблоков
23100112
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