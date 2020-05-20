Соловьев вступился за Мясникова после фразы "Кому положено — помрут"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Спасибо, доктор!" обвинил критиков врача Александра Мясникова в корыстных намерениях.
На днях в эфире "Соловьев LIVE" медик, говоря о ситуации с коронавирусом, произнес: "Кому положено умереть — помрут". Эту фразу растиражировали некоторые СМИ и пользователи социальных сетей. Позже в беседе с Соловьевым Мясников объяснил, что его слова вырвали из контекста — в действительности он успокаивал паникующих из-за пандемии людей и призывал не искать коронавирус в "каждом чихе".
"Наверное, им нравится доктора Мясникова больно укусить. Мясникова не укусишь", — прокомментировал ситуацию Соловьев.
Доктор также обратил внимание на то, что его критики особо отмечали его должность официального представителя информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. По мнению Соловьева, таким образом недоброжелатели пытались очернить российские методы борьбы с пандемией.
"Ну так они и получают деньги за то, чтобы тебя опорочить. <…> И сказать, что власти ничего не понимают и в стране все плохо, — это их (критиков Мясникова. — Прим. ред.) задача базовая", — объяснил телеведущий.
Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, ситуация с COVID-19 в России постепенно стабилизируется: в частности, сегодня впервые число выздоровевших превысило число заболевших.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,8 миллиона человек, 317 тысяч умерли. В России число случаев заражения превысило 300 тысяч, 2972 человека скончались, более 85 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 мая, 17:34Сказано в эфиреВрач объяснил, как формируется иммунитет против коронавирусаУченый из США Анча Баранова привела статистику, согласно которой у 7–8% переболевших COVID-19 нет антител к коронавирусу, а у такого же числа пациентов – очень большое количество антител. Эти данные прокомментировал для радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.