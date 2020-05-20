Лавров обсудил с главой МИД Австралии расследование катастрофы МН17

"Обсуждены актуальные вопросы российско-австралийских отношений с акцентом на развитие в прагматичном ключе сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, а также проблематика международного взаимодействия в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в свете итогов 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения", - говорится в сообщении.

В ДНР подчеркнули недопустимость спекуляций вокруг дела о крушении в Донбассе малайзийского Boeing. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал, как, по его мнению, будет развиваться ситуация.

Эксперт: решение по делу МН17 уже есть В ДНР подчеркнули недопустимость спекуляций вокруг дела о крушении в Донбассе малайзийского Boeing. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал, как, по его мнению, будет развиваться ситуация.

Министры иностранных дел России и Австралии также отметили заинтересованность в развитии политического диалога на уровне руководства внешнеполитических ведомств, в дальнейшем увеличении взаимного товарооборота и обеспечении его более сбалансированного характера.

На судебном процессе по MH17 в Нидерландах анонимный свидетель рассказал о "русских солдатах" рядом с "Буком". Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов, уровень доказательной базы в деле внушает серьезные сомнения.

"Русский акцент"? Политолог оценил показания "свидетеля" по делу МН17 На судебном процессе по MH17 в Нидерландах анонимный свидетель рассказал о "русских солдатах" рядом с "Буком". Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов, уровень доказательной базы в деле внушает серьезные сомнения.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.