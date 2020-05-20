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2020-05-20T16:19
https://ria.ru/20200520/1571740604.html
Лавров обсудил с главой МИД Австралии расследование катастрофы МН17
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Австралии расследование катастрофы МН17

16:18 20.05.2020 (обновлено: 16:19 20.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Австралии Мариз Пейн борьбу с коронавирусом и расследование катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17, в ходе разговора он подтвердил готовность российских экспертов к консультациям для прояснения вопросов по расследованию крушения, говорится в сообщении МИД РФ.
Как отметили в министерстве, телефонный разговор состоялся по инициативе австралийской стороны.
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"Обсуждены актуальные вопросы российско-австралийских отношений с акцентом на развитие в прагматичном ключе сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, а также проблематика международного взаимодействия в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в свете итогов 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Пейн затронула вопрос о расследовании катастрофы рейса МН17 на востоке Украины в июле 2014 года.
"Лавров отметил, что Россия распространяет в ООН развернутый документ с фактами, показывающими серьезные проблемы в работе созданной Нидерландами Совместной следственной группы (ССГ), чья деятельность не отвечает высоким требованиям, содержащимся в резолюции СБ ООН 2166. Подтверждена готовность российских экспертов к проведению консультаций с австралийскими и нидерландскими коллегами для прояснения конкретных ответов на многочисленные вопросы, поставленные в ходе сотрудничества с ССГ", - подчеркнули в министерстве.
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Министры иностранных дел России и Австралии также отметили заинтересованность в развитии политического диалога на уровне руководства внешнеполитических ведомств, в дальнейшем увеличении взаимного товарооборота и обеспечении его более сбалансированного характера.
Кроме того, Лавров обсудил с австралийской коллегой пути активизации взаимодействия в рамках механизмов Восточноазиатских саммитов и совещаний министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнерами ("СМОА плюс").
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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Мариз ПейнMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНМИД АвстралииДмитрий ПесковНидерландыООНВ мире
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