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2020-05-20T16:12
https://ria.ru/20200520/1571740360.html
СК завел уголовное дело после обрушения лестницы в доме в Энгельсе
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РИА Новости

СК завел уголовное дело после обрушения лестницы в доме в Энгельсе

16:12 20.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения лестницы в доме в Энгельсе, где пострадала женщина, сообщает СК РФ.
Утром в среду в Летном городке в Энгельсе произошло обрушение двух лестничных пролетов в третьем подъезде четырехэтажного аварийного дома, где проживал 81 человек. Одна женщина с травмами госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. По данным главка МЧС по региону, все жильцы эвакуированы, угрозы дальнейшего обрушения в доме нет. Районные власти создали оперативный штаб, создали пункт временного размещения в школе.
"По факту обрушения лестничных маршей в жилом доме Летного городка в Энгельсе возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
По полученной следователями информации, дом был построен в 1959 году, в нем 32 квартиры, часть из которых в частной собственности, другая - в муниципальной. В настоящее время жильцы дома эвакуированы, власти занимаются их временным размещением.
На месте обрушения лестницы в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области
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Дом в Энгельсе, где рухнула лестница, начал разваливаться в 2012 году
Следователи допрашивают жильцов дома, представителей управляющей компании, сотрудников органа местного самоуправления. Ими затребована документация на жилой дом, для подтверждения сведений о признании его аварийным и подлежащим расселению, а также для назначения строительной судебной экспертизы.
Кроме того, следователи оценят действия (бездействие) лиц, в чьи полномочия входило расселение жильцов данного дома, а также контроль за его техсостоянием и безопасностью проживания в людей.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЭнгельсПроисшествия
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