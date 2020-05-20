СК завел уголовное дело после обрушения лестницы в доме в Энгельсе

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения лестницы в доме в Следователи завели уголовное дело об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения лестницы в доме в Энгельсе , где пострадала женщина, сообщает СК РФ.

Утром в среду в Летном городке в Энгельсе произошло обрушение двух лестничных пролетов в третьем подъезде четырехэтажного аварийного дома, где проживал 81 человек. Одна женщина с травмами госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. По данным главка МЧС по региону, все жильцы эвакуированы, угрозы дальнейшего обрушения в доме нет. Районные власти создали оперативный штаб, создали пункт временного размещения в школе.

"По факту обрушения лестничных маршей в жилом доме Летного городка в Энгельсе возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

По полученной следователями информации, дом был построен в 1959 году, в нем 32 квартиры, часть из которых в частной собственности, другая - в муниципальной. В настоящее время жильцы дома эвакуированы, власти занимаются их временным размещением.

Следователи допрашивают жильцов дома, представителей управляющей компании, сотрудников органа местного самоуправления. Ими затребована документация на жилой дом, для подтверждения сведений о признании его аварийным и подлежащим расселению, а также для назначения строительной судебной экспертизы.