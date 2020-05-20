Путин оценил объем экспорта продукции сельхозназначения

"На 25,5 миллиарда долларов в прошлом году было экспортировано нашей продукции сельхозназначения за рубеж. Просто невероятный показатель по сравнению с предыдущими периодами развития сельского хозяйства. Лет 10-15 назад, наверное, никому в голову не приходило, что такое вообще может быть", - заявил Путин в ходе совещания.

"В прошлом году все-таки на 1% - я знаю, в чем там дело, объективные обстоятельства - но все-таки на 1% объём нашего экспорта снизился. А объём импорта сельхозпродукции остался на прежнем уровне, и это 30 миллиардов долларов. Мы оружия на столько не закупаем. Я к чему? К тому, что здесь нам всем вместе есть над чем работать. Это просто такой интегрированный показатель того, где мы находимся, и о наших возможностях ещё надо поговорить многократно на этот счёт", - подчеркнул Путин.