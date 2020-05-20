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2020-05-20T16:09
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Путин оценил объем экспорта продукции сельхозназначения
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РИА Новости

Путин оценил объем экспорта продукции сельхозназначения

16:09 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Нынешний показатель экспорта продукции сельхозназначения в России "невероятный" - на 10 миллиардов долларов больше объемов экспорта оружия и техники спецназначения, однако импорт сельхозпродукции по-прежнему выше, здесь есть над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в среду провёл по видеосвязи совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, кадры встречи показали в эфире телеканала "Россия 24".
"На 25,5 миллиарда долларов в прошлом году было экспортировано нашей продукции сельхозназначения за рубеж. Просто невероятный показатель по сравнению с предыдущими периодами развития сельского хозяйства. Лет 10-15 назад, наверное, никому в голову не приходило, что такое вообще может быть", - заявил Путин в ходе совещания.
Он при этом сравнил эти цифры с показателями экспорта в оборонной промышленности.
"Я сам сравниваю это, скажем, с экспортом нашего оружия, техники спецназначения: там у нас 15 миллиардов - очень хорошая, большая цифра, мы вторые в мире", - отметил президент РФ.
Тем не менее, он указал на снижение в прошлом году объёмов экспорта и сохранение объемов импорта в сельском хозяйстве.
"В прошлом году все-таки на 1% - я знаю, в чем там дело, объективные обстоятельства - но все-таки на 1% объём нашего экспорта снизился. А объём импорта сельхозпродукции остался на прежнем уровне, и это 30 миллиардов долларов. Мы оружия на столько не закупаем. Я к чему? К тому, что здесь нам всем вместе есть над чем работать. Это просто такой интегрированный показатель того, где мы находимся, и о наших возможностях ещё надо поговорить многократно на этот счёт", - подчеркнул Путин.
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