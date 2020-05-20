В Ухане запретили употребление мяса диких животных и охоту на них

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Власти китайского Уханя, очага распространения COVID-19, ввели полный запрет на потребление в пищу диких животных, охоту на них и незаконное разведение и торговлю, говорится в заявлении правительства города.

"Вводится полный запрет на потребление в пищу диких животных и продуктов из них, запрет относится ко всем наземным животным, в том числе включенным в государственный перечень охраняемых животных, включенных в перечень животных, имеющих важную экономическую или научную ценность, животных, которые растут и размножаются в природных условиях, а также на диких животных, выращенных человеком", - говорится в документе.

Согласно документу, полностью запрещена охота на диких животных, также запрещается разведение в неволе диких животных, которые находятся под охраной государства, с целью потребления в пищу. Что касается запрета на охоту, то исключение составляет охота по специальной лицензией в рамках научных исследований, регулирования популяции, изучения источников эпидемических заболеваний, мониторинга заболеваний.

Если же необходимо искусственно разводить диких животных ради охраны ценных видов или видов, находящихся под угрозой исчезновения, в научных целях или для демонстрации на выставках, необходимо обратиться с запросом в компетентные органы по дикой природе для получения соответствующих разрешений. Те, кому необходимо разводить в неволе диких животных, не должны наносить урон дикой природе, обязаны обеспечить необходимые санитарно-эпидемиологические условия.

Согласно распоряжению властей города, ни физическим, ни юридическим лицам не позволено рекламировать, делать вывески или составлять меню, пропагандируя потребление в пищу или торговлю дикими животными.

Компетентные органы должны со всей строгостью относиться к процессу выдачи соответствующих лицензий и прекратить прием заявок на получение разрешений на охоту, разведение, продажу, покупку диких животных с целью потребления их мяса в пищу. Все уже выданные лицензии должны быть немедленно аннулированы и отозваны.

Власти Уханя также запретили незаконную продажу диких животных, как на обычных рынках и в магазинах, так и через интернет.

Запрет сроком на 5 лет вступил в силу с момента публикации в среду.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа Китая ) 24 февраля принял решение о запрете нелегальной торговли дикими животными и необходимости искоренить у населения привычку есть мясо диких животных в связи с эпидемией коронавируса. Это решение стало ответом на распространение пандемии COVID-19, так как, по мнению ученых, первыми хозяевами нового коронавируса были летучие мыши, дальнейшими носителями могли быть панголины, а далее вирус уже передался человеку.

Решение правительства Уханя принято в рамках выполнения постановления ПК ВСНП. Помимо прочего будет усилен государственный надзор за соблюдением вышеперечисленных требований на рынках, в гостиницах, в ресторанах, на онлайн-платформах. Все нарушители будут наказаны в соответствии с законом.