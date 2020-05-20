Онлайн-конференция психиатра-нарколога Евгения Брюна

13 мая в нижней палате парламента прошел правительственный час с участием Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, который рассказал, что россияне за время пандемии стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. У людей нарастает стресс и тревожность. Как с этим справляться? Какова опасность от употребления алкогольных напитков во время самоизоляции? Стоит ли повышать возрастной ценз для покупателей до 21 года? Во время мероприятия состоится презентация опроса населения на тему: "#ковид. алкоголь.самоизоляция", с инициативой проведения которого выступили Российская наркологическая лига и общественное движение "Стройная Россия".