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Онлайн-конференция психиатра-нарколога Евгения Брюна
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РИА Новости

Онлайн-конференция психиатра-нарколога Евгения Брюна

16:09 20.05.2020
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26 мая в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Департамента здравоохранения города Москвы и Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгения БРЮНА.
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13 мая в нижней палате парламента прошел правительственный час с участием Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, который рассказал, что россияне за время пандемии стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. У людей нарастает стресс и тревожность. Как с этим справляться? Какова опасность от употребления алкогольных напитков во время самоизоляции? Стоит ли повышать возрастной ценз для покупателей до 21 года? Во время мероприятия состоится презентация опроса населения на тему: "#ковид. алкоголь.самоизоляция", с инициативой проведения которого выступили Российская наркологическая лига и общественное движение "Стройная Россия".

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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