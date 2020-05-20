Путин поручил своевременно доводить средства на поддержку бизнеса в АПК

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Средства, выделяемые на господдержку АПК, должны своевременно доводиться до бизнеса, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
"Все наши решения по поддержке АПК, по сохранению его устойчивого, динамичного развития должны быть максимально содержательными и эффективными. Средства, выделяемые на эти цели, должны оперативно, без задержек доводиться до бизнеса, работать на результат. Я прошу всех уважаемых коллег относится к этому предельно ответственно.", - сказал он.