Путин поручил своевременно доводить средства на поддержку бизнеса в АПК

"Все наши решения по поддержке АПК, по сохранению его устойчивого, динамичного развития должны быть максимально содержательными и эффективными. Средства, выделяемые на эти цели, должны оперативно, без задержек доводиться до бизнеса, работать на результат. Я прошу всех уважаемых коллег относится к этому предельно ответственно.", - сказал он.