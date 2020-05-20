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Путин поручил своевременно доводить средства на поддержку бизнеса в АПК
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РИА Новости

Путин поручил своевременно доводить средства на поддержку бизнеса в АПК

16:06 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Средства, выделяемые на господдержку АПК, должны своевременно доводиться до бизнеса, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
"Все наши решения по поддержке АПК, по сохранению его устойчивого, динамичного развития должны быть максимально содержательными и эффективными. Средства, выделяемые на эти цели, должны оперативно, без задержек доводиться до бизнеса, работать на результат. Я прошу всех уважаемых коллег относится к этому предельно ответственно.", - сказал он.
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Владимир ПутинЭкономика
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