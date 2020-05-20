Путин поддержал продление СПИК для предприятий, пострадавших от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить специнвестконтракты (СПИК) для предприятий, пострадавших из-за коронавируса.

Мантуров в ходе совещания по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности заявил, что поддерживает предложение бизнесмена Андрея Гурьева о продлении СПИК на два года для компаний, пострадавших от коронавируса, однако инвестор должен будет доказать межведомственной комиссии наличие обстоятельств непреодолимой силы.

"Понимаю, что в нынешней ситуации инвестиционные планы машиностроителей, производителей удобрений, предприятий промышленности могут быть скорректированы, в том числе, по объективным, не зависящим от них причинам. Например, из-за трудностей в работе поставщиков материалов, подрядчиков. В первом квартале это было особенно заметно", - сказал Путин.

"Поэтому согласен для специальных инвестконтрактов и программ повышения конкурентоспособности перенести вправо, отодвинуть на более поздний срок выполнение инвестиционных обязательств бизнеса", - добавил президент РФ.

Он поручил правительству проработать условия переноса сроков. "Условия такой сдвижки нужно, конечно, проработать. Прошу правительство это сделать совместно с отраслевыми объединениями и регионами", - сказал Путин.