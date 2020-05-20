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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T16:05
https://ria.ru/20200520/1571739840.html
В Курганской области несколько медработников заразились коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Курганской области несколько медработников заразились коронавирусом

16:05 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 20 мая – РИА Новости. Несколько медицинских работников Далматовской центральной районной больницы в Курганской области, у которых выявлен COVID-19, заразились коронавирусом, в том числе при нарушении правил пользовании спецодеждой, сообщила в среду директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина.
По данным оперштаба региона, из 17 новых случаев COVID-19, выявленных в области на 20 мая, 13 зафиксированы в Далматовском районе (9 - в Затеченском сельсовете и 4 - в городе Далматово), среди заболевших - работники Далматовской центральной районной больницы.
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"Стационар больницы закрыт. У персонала, у всех работников, взяты мазки. Основная часть сотрудников находится на изоляции с отрицательными результатами и, я надеюсь, нам в ближайшее время удастся открыть стационар с привлечением новых сотрудников. Медработники заражаются при нарушении правил пользования спецодеждой, также есть данные, что среди членов семей заболевших медработников есть лица, вернувшиеся с вахты", - сказала она.
По словам Кокориной, все пациенты госпитализированы в Курганскую областную инфекционную больницу. Кроме того, по ее данным, в Далматовский район привлечены дополнительные силы – противоэпидемические бригады Катайской центральной райбольнцы, Шадринской поликлиники, Шадринской центральной райбольницы, чтобы в течение суток провести обследование и взять анализы у жителей Затеченского сельсовета и Далматово.
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Кокорина подчеркнула, что по каждому случаю заражения медработников проводятся служебные проверки, в лечебных учреждениях проводится специальная обработка. В регионе достаточно коек, лекарств и аппаратов ИВЛ для лечения заболевших, добавила она.
Ранее сообщалось, что в Далматовской райбольнице выявлено 6 случаев заболевания коронавирусом у сотрудников, а также у одного из пациентов. Всего в Курганской области на 20 мая зарегистрировано 150 случаев коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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