В Курганской области несколько медработников заразились коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мая – РИА Новости. Несколько медицинских работников Далматовской центральной районной больницы в Несколько медицинских работников Далматовской центральной районной больницы в Курганской области , у которых выявлен COVID-19, заразились коронавирусом , в том числе при нарушении правил пользовании спецодеждой, сообщила в среду директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина.

По данным оперштаба региона, из 17 новых случаев COVID-19, выявленных в области на 20 мая, 13 зафиксированы в Далматовском районе (9 - в Затеченском сельсовете и 4 - в городе Далматово), среди заболевших - работники Далматовской центральной районной больницы.

"Стационар больницы закрыт. У персонала, у всех работников, взяты мазки. Основная часть сотрудников находится на изоляции с отрицательными результатами и, я надеюсь, нам в ближайшее время удастся открыть стационар с привлечением новых сотрудников. Медработники заражаются при нарушении правил пользования спецодеждой, также есть данные, что среди членов семей заболевших медработников есть лица, вернувшиеся с вахты", - сказала она.

По словам Кокориной, все пациенты госпитализированы в Курганскую областную инфекционную больницу. Кроме того, по ее данным, в Далматовский район привлечены дополнительные силы – противоэпидемические бригады Катайской центральной райбольнцы, Шадринской поликлиники, Шадринской центральной райбольницы, чтобы в течение суток провести обследование и взять анализы у жителей Затеченского сельсовета и Далматово.

Кокорина подчеркнула, что по каждому случаю заражения медработников проводятся служебные проверки, в лечебных учреждениях проводится специальная обработка. В регионе достаточно коек, лекарств и аппаратов ИВЛ для лечения заболевших, добавила она.

Ранее сообщалось, что в Далматовской райбольнице выявлено 6 случаев заболевания коронавирусом у сотрудников, а также у одного из пациентов. Всего в Курганской области на 20 мая зарегистрировано 150 случаев коронавирусной инфекции.