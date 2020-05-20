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Культура
2020-05-20T21:41
https://ria.ru/20200520/1571739516.html
Певица Sia подтвердила, что усыновила двух подростков
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РИА Новости

Певица Sia подтвердила, что усыновила двух подростков

21:24 20.05.2020 (обновлено: 21:41 20.05.2020)
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© AP Photo / Evan Agostini/InvisionПевица Sia
Певица Sia
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Австралийская певица и автор песен Sia (Сия Ферлер) во время беседы с ведущими шоу Morning Mash-Up, которое транслируют на SiriusXM, рассказала, что усыновила двоих 18-летних подростков, чтобы у них была семья.

"Я сделала это в прошлом году. Им обоим было по 18 лет. Сейчас по 19. Они уже взрослые, поэтому попросту могли не попасть в приемную семью, – прокомментировала исполнительница. – Я их очень люблю".

Певица добавила, что вместе с сыновьями пытается пережить непростые времена, вызванные пандемией коронавируса, и проводить время с пользой.
"Им, конечно, трудно. Но оба занимаются тем, что для них сейчас действительно важнее всего – образованием", – уточнила Sia.
Ранее певица рассказывала, что хочет усыновить ребенка. Тогда речь шла о мальчике Дэсани, о котором весь мир узнал после выхода документального фильма HBO "Foster" (в 2018 год на момент съемки ему было 16 лет). Однако сейчас она не уточнила имена приемных сыновей.
Австралийская певица Sia
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КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Sia (Сиа Ферлер)Новости культурыШоу-бизнес
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