Певица Sia подтвердила, что усыновила двух подростков

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Австралийская певица и автор песен Sia (Сия Ферлер) во время беседы с ведущими шоу Morning Mash-Up, которое транслируют на SiriusXM, рассказала, что усыновила двоих 18-летних подростков, чтобы у них была семья.
"Я сделала это в прошлом году. Им обоим было по 18 лет. Сейчас по 19. Они уже взрослые, поэтому попросту могли не попасть в приемную семью, – прокомментировала исполнительница. – Я их очень люблю".
Певица добавила, что вместе с сыновьями пытается пережить непростые времена, вызванные пандемией коронавируса, и проводить время с пользой.
"Им, конечно, трудно. Но оба занимаются тем, что для них сейчас действительно важнее всего – образованием", – уточнила Sia.
Ранее певица рассказывала, что хочет усыновить ребенка. Тогда речь шла о мальчике Дэсани, о котором весь мир узнал после выхода документального фильма HBO "Foster" (в 2018 год на момент съемки ему было 16 лет). Однако сейчас она не уточнила имена приемных сыновей.