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2020-05-20T17:57
https://ria.ru/20200520/1571739343.html
Moody’s предсказало из-за коронавируса рост миграции внутри России
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РИА Новости

Moody’s предсказало из-за коронавируса рост миграции внутри России

16:01 20.05.2020 (обновлено: 17:57 20.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЛенинградский вокзал в Москве
Ленинградский вокзал в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ухудшение ситуации в экономике из-за пандемии коронавируса приведет к ускорению внутренней миграции в России. Такой прогноз дали аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service, пишет РБК.
Прежде всего отток трудоспособного населения произойдет в регионах с низкими доходами граждан, слабой системой социальной поддержки, слаборазвитой инфраструктурой, близостью к крупным городам, а также высокой занятостью в секторе услуг — отраслях, которые больше всего пострадали от кризиса.
Семья
20 апреля, 00:10
Названы российские регионы с приростом населения
По мнению экспертов, наиболее масштабным отток в следующие два года будет в Омской области, Чувашии, Башкирии, Самарской и Нижегородской областях. В зоне риска находятся Ханты-Мансийский АО, Республика Коми и Красноярский край, но развитие инфраструктуры и региональные программы поддержки экономики в этих регионах должны поспособствовать повышению спроса на рабочую силу и сглаживанию миграционного оттока.
Отток трудоспособного населения неминуемо скажется на долгосрочном экономическом росте регионов, так как из-за снижения деловой активности будут падать доходы от налогов, предупреждают аналитики.
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Республика КомиРеспублика БашкортостанЧувашская Республика (Чувашия)Красноярский крайХанты-Мансийский АОСамарская областьНижегородская областьРоссияMoody’s Investors ServiceОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Такая тенденция идет во всех странах мира. Moody’s стоило побеспокоиться о своей родине, где по официальным данным уже 40млн безработных.
20 мая, 17:11
АНАсыл Назарбаев
68200117
ПредсказалО бы онО когда предсказывать закончит.
20 мая, 16:33
nynatak .
511110013
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