Moody’s предсказало из-за коронавируса рост миграции внутри России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ухудшение ситуации в экономике из-за пандемии коронавируса приведет к ускорению внутренней миграции в России. Такой прогноз дали аналитики рейтингового агентства Ухудшение ситуации в экономике из-за пандемии коронавируса приведет к ускорению внутренней миграции в России. Такой прогноз дали аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service , пишет РБК

Прежде всего отток трудоспособного населения произойдет в регионах с низкими доходами граждан, слабой системой социальной поддержки, слаборазвитой инфраструктурой, близостью к крупным городам, а также высокой занятостью в секторе услуг — отраслях, которые больше всего пострадали от кризиса.

По мнению экспертов, наиболее масштабным отток в следующие два года будет в Омской области, Чувашии, Башкирии, Самарской и Нижегородской областях. В зоне риска находятся Ханты-Мансийский АО, Республика Коми и Красноярский край, но развитие инфраструктуры и региональные программы поддержки экономики в этих регионах должны поспособствовать повышению спроса на рабочую силу и сглаживанию миграционного оттока.