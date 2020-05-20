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2020-05-20T15:59
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Почти 50 кораблей и подлодок пройдут в военно-морском параде в Петербурге
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РИА Новости

Почти 50 кораблей и подлодок пройдут в военно-морском параде в Петербурге

15:59 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлавный военно-морской парад в Петербурге
Главный военно-морской парад в Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главный военно-морской парад в Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который запланирован 26 июля, будут задействованы 46 боевых кораблей и подводных лодок, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В параде будет задействовано 46 боевых кораблей и подводных лодок всех флотов, в том числе самые современные из поступающих сегодня на вооружение. Среди них – первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов", большой десантный корабль "Пётр Моргунов", подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" и другие", - сказал Шойгу на коллегии министерства.
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Он добавил, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по Неве также пройдут боевые катера, которые пронесут знамена прославленных соединений ВМФ. На десантных катерах разместят легендарные танк Т-34 и "Катюшу".
По словам министра, в параде, который пройдет в День ВМФ, также примут участие два новейших гидрографических судна.
В воздушной части парада примут участие более 40 единиц авиационной техники, в том числе противолодочные самолеты-амфибии Бе-200.
Помимо Санкт-Петербурга военно-морские парады пройдут в Североморске, Балтийске, Владивостоке и Севастополе, а также в пункте базирования сил флота в Средиземном море в порту Тартус (Сирия).
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Нева (река)Бе-200Т-34Сергей ШойгуТартус (город)СирияБезопасность
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