Почти 50 кораблей и подлодок пройдут в военно-морском параде в Петербурге

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который запланирован 26 июля, будут задействованы 46 боевых кораблей и подводных лодок, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В параде будет задействовано 46 боевых кораблей и подводных лодок всех флотов, в том числе самые современные из поступающих сегодня на вооружение. Среди них – первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов", большой десантный корабль "Пётр Моргунов", подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" и другие", - сказал Шойгу на коллегии министерства.
Он добавил, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по Неве также пройдут боевые катера, которые пронесут знамена прославленных соединений ВМФ. На десантных катерах разместят легендарные танк Т-34 и "Катюшу".
По словам министра, в параде, который пройдет в День ВМФ, также примут участие два новейших гидрографических судна.
В воздушной части парада примут участие более 40 единиц авиационной техники, в том числе противолодочные самолеты-амфибии Бе-200.
Помимо Санкт-Петербурга военно-морские парады пройдут в Североморске, Балтийске, Владивостоке и Севастополе, а также в пункте базирования сил флота в Средиземном море в порту Тартус (Сирия).