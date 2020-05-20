Почти 50 кораблей и подлодок пройдут в военно-морском параде в Петербурге

"В параде будет задействовано 46 боевых кораблей и подводных лодок всех флотов, в том числе самые современные из поступающих сегодня на вооружение. Среди них – первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов", большой десантный корабль "Пётр Моргунов", подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" и другие", - сказал Шойгу на коллегии министерства.