Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. поручил Министерству транспорта, " Владимир Путин поручил Министерству транспорта, " Росатому " и другим профильным ведомствам проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России.

"Для доставки дальневосточной рыбной продукции нужно активнее, я с этим согласен, использовать Северный морской путь и тем самым снизить затраты на доставку рыбы, в том числе в европейские регионы России, а значит, сделать такую продукцию более доступной для наших граждан", — сказал президент на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

По словам главы государства, наращивание возможностей СМП выводят на первый план, помимо всего прочего, задачи по развитию портовой инфраструктуры Дальнего Востока и Северо-Запада России, включая Мурманский транспортный узел.

На заседании также выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который заявил, что в период больших подходов лососевой рыбы — с июня по сентябрь — возрастает нагрузка на холодильные мощности во Владивостоке, из-за этого увеличивается время выгрузки и обработки грузов, кроме того, растет стоимость доставки.

"Мы заметили, что задержки во Владивостоке в пик путины являются одним из факторов отказа промышленных компаний от поставок на внутренний рынок. И решением, на наш взгляд, может быть более активное использование Северного морского пути для доставки рыбы в центральные районы России", — отметил он.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, в свою очередь, предложил для перевозки грузов использовать атомный лихтеровоз "Северный морской путь", который может делать до четырех рейсов в год. Путин согласился, что такую идею нужно проработать, в том числе при участии главы РЖД.