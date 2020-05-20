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2020-05-20T18:16
https://ria.ru/20200520/1571739248.html
Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути
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РИА Новости

Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути

15:59 20.05.2020 (обновлено: 18:16 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМеждународный арктический форум "Арктика – территория диалога"
Международный арктический форум Арктика – территория диалога
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил Министерству транспорта, "Росатому" и другим профильным ведомствам проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России.

"Для доставки дальневосточной рыбной продукции нужно активнее, я с этим согласен, использовать Северный морской путь и тем самым снизить затраты на доставку рыбы, в том числе в европейские регионы России, а значит, сделать такую продукцию более доступной для наших граждан", — сказал президент на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

По словам главы государства, наращивание возможностей СМП выводят на первый план, помимо всего прочего, задачи по развитию портовой инфраструктуры Дальнего Востока и Северо-Запада России, включая Мурманский транспортный узел.
На заседании также выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который заявил, что в период больших подходов лососевой рыбы — с июня по сентябрь — возрастает нагрузка на холодильные мощности во Владивостоке, из-за этого увеличивается время выгрузки и обработки грузов, кроме того, растет стоимость доставки.
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"Мы заметили, что задержки во Владивостоке в пик путины являются одним из факторов отказа промышленных компаний от поставок на внутренний рынок. И решением, на наш взгляд, может быть более активное использование Северного морского пути для доставки рыбы в центральные районы России", — отметил он.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, в свою очередь, предложил для перевозки грузов использовать атомный лихтеровоз "Северный морской путь", который может делать до четырех рейсов в год. Путин согласился, что такую идею нужно проработать, в том числе при участии главы РЖД.
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Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. Он связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона.
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Дальний ВостокГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Цель какая ? Просто возить рыбу по СМП или снизить на неё цену ? Сейчас минтай стоит около 160-220 руб. за 1 кг. Самая дешёвая рыба. Другие рыбы стоят от 250 до 400. Хек, треска и т.д.
20 мая, 16:31
yyyu55 yu55
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