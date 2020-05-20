Южная Корея после пандемии останется для россиян безвизовой страной

"Пока так, но все будет аннулировано и приведено в тот порядок, который был до пандемии коронавируса. Корея останется безвизовой страной для россиян, все сразу восстановят, как только Россия декларирует, что ситуация под контролем, и начнет открывать границы", — сказала Лопухина.