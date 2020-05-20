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Туризм
2020-05-20T16:46
https://ria.ru/20200520/1571739104.html
Южная Корея после пандемии останется для россиян безвизовой страной
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РИА Новости

Южная Корея после пандемии останется для россиян безвизовой страной

16:46 20.05.2020
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CC BY-SA 3.0 / MeganYoungmee / An snapshot of the temple in late springБуддийский горный монастырь Beopjusa в Южной Корее
Буддийский горный монастырь Beopjusa в Южной Корее
CC BY-SA 3.0 / MeganYoungmee / An snapshot of the temple in late spring
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Южная Корея после снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, останется для российских туристов безвизовой страной, сказала директор по маркетингу Московского представительства Национальной организации туризма Кореи Екатерина Лопухина.
Выступая на заседании круглого стола "О туризме после пандемии COVID-19", она напомнила, что Южная Корея не закрывала границы из-за коронавируса, но сейчас временно приостановлен безвизовый режим с РФ только потому, что Россия сама закрыла свои границы.
"Пока так, но все будет аннулировано и приведено в тот порядок, который был до пандемии коронавируса. Корея останется безвизовой страной для россиян, все сразу восстановят, как только Россия декларирует, что ситуация под контролем, и начнет открывать границы", — сказала Лопухина.
Представитель обратила внимание на то, что сегодня туристы, которые прибывают в Корею, должны проходить двухнедельный карантин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
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