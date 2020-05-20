В Мордовии умер десятый пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Мужчина с подтвержденным коронавирусом скончался в Мордовии, это десятый случай гибели в регионе пациента с COVID-19, сообщает оперштаб республики.
"Зарегистрирован новый летальный случай. Скончался мужчина в возрасте 55 лет. Диагноз - двустороняя полисегментарная ковидная пневмония", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Мордовии выявлены 34 случая коронавируса, 15 из них – у жителей Рузаевского района, 11 - в нескольких населенных пунктах Большеберезниковского района, четыре – в Саранске. "Основная часть новых заболевших - в возрастных группах от 40 до 50 лет (12) и от 50 до 60 лет (9). Семь человек старше 60 лет", - отмечается в сообщении.
Всего в Мордовии выявлено 1477 случаев коронавируса, 478 человек выписаны с выздоровлением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.