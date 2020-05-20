Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T15:57
https://ria.ru/20200520/1571739058.html
В Мордовии умер десятый пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Мордовии умер десятый пациент с коронавирусом

15:57 20.05.2020
298
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Мужчина с подтвержденным коронавирусом скончался в Мордовии, это десятый случай гибели в регионе пациента с COVID-19, сообщает оперштаб республики.
"Зарегистрирован новый летальный случай. Скончался мужчина в возрасте 55 лет. Диагноз - двустороняя полисегментарная ковидная пневмония", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Мордовии выявлены 34 случая коронавируса, 15 из них – у жителей Рузаевского района, 11 - в нескольких населенных пунктах Большеберезниковского района, четыре – в Саранске. "Основная часть новых заболевших - в возрастных группах от 40 до 50 лет (12) и от 50 до 60 лет (9). Семь человек старше 60 лет", - отмечается в сообщении.
Всего в Мордовии выявлено 1477 случаев коронавируса, 478 человек выписаны с выздоровлением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРузаевский районСаранскОбщество
Рекомендуем
Медик в защитном костюме
В Саратовской области умерли еще три пациента с коронавирусом
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
В Белгородской области умер пациент с коронавирусом
Медик выходит из машины скорой помощи
В Ивановской области умер шестнадцатый пациент с COVID-19
Машина скорой помощи
В Карелии умер пациент с коронавирусом
Палата интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией
В Новом Уренгое за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве
Путин оценил ситуацию со сбытом продукции фермерских хозяйств
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве
Путин поддержал продление СПИК для предприятий, пострадавших от COVID-19
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу анонсировал учения Балтийского флота и 6-й армии ЗВО
Главный военно-морской парад в Петербурге
Почти 50 кораблей и подлодок пройдут в военно-морском параде в Петербурге
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
Машина скорой помощи
В Башкирии число жертв коронавируса достигло 18
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
В Пензенской области умер тринадцатый пациент с коронавирусом
Машина скорой помощи
В Тульской области умер двадцатый пациент с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил своевременно доводить средства на поддержку бизнеса в АПК
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
В Раде оценили итоги года президентства Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
Лента новостейМолния