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2020-05-20T15:56
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Убийце главы нижегородского военно-исторического общества дали десять лет
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РИА Новости

Убийце главы нижегородского военно-исторического общества дали десять лет

15:56 20.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Убийца главы нижегородского отделения военно-исторического общества Олега Казаринова осужден на 10 лет колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По данным следствия, вечером 12 июля 2019 года нетрезвый мужчина нанес ножевое ранение руководителю нижегородского отделения Российского военно-исторического общества, журналисту Олегу Казаринову. Пострадавший был доставлен в городскую больницу, где в ту же ночь скончался. Предполагаемый виновник его гибели был задержан и дал признательные показания.
"В ходе судебного следствия установлено, что пьяный мужчина находился на территории Архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щелоковский хутор", где принимал участие в подготовке к фестивалю "Щит и меч" по военно-исторической реконструкции событий начального периода Великой отечественной войны. В ходе общения с ранее незнакомым ему Казариновым на почве внезапно возникшего чувства личной неприязни обвиняемый нанес ему удар ножом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дальнейшие действия мужчины были пресечены находящимися рядом людьми.
"Советским районным судом Нижнего Новгорода 20 мая 2020 года обвиняемому в убийстве назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с осужденного постановлено взыскать 1 миллион рублей в качестве возмещения морального вреда. Приговор в законную силу не вступил", - подчеркивается в сообщении.
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Нижний НовгородУбийствоПроисшествия
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