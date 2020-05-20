Убийце главы нижегородского военно-исторического общества дали десять лет

"В ходе судебного следствия установлено, что пьяный мужчина находился на территории Архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щелоковский хутор", где принимал участие в подготовке к фестивалю "Щит и меч" по военно-исторической реконструкции событий начального периода Великой отечественной войны. В ходе общения с ранее незнакомым ему Казариновым на почве внезапно возникшего чувства личной неприязни обвиняемый нанес ему удар ножом", - говорится в сообщении.