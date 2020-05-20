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2020-05-20T16:06
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Wintershall Dea выполнила обязательства по "Северному потоку — 2"
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РИА Новости

Wintershall Dea выполнила обязательства по "Северному потоку — 2"

16:06 20.05.2020
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток - 2". Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea полностью выполнила свои обязательства по финансированию проекта "Северный поток — 2", сообщил глава компании Марио Мерен.
"Мы осуществили последний платеж, тем самым выполнив наши финансовые обязательства в отношении "Северного потока — 2", - сказал глава Wintershall Dea в ходе телефонной конференции.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
19 мая, 19:48
Лавров предрек ЕС дорогой газ из-за препятствий "Северному потоку — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
10481002
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Северный поток — 2WintershallГерманияЭкономика
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