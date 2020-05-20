Wintershall Dea выполнила обязательства по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea полностью выполнила свои обязательства по финансированию проекта "Северный поток — 2", сообщил глава компании Марио Мерен.
"Мы осуществили последний платеж, тем самым выполнив наши финансовые обязательства в отношении "Северного потока — 2", - сказал глава Wintershall Dea в ходе телефонной конференции.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"