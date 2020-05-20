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Туризм
2020-05-20T16:02
https://ria.ru/20200520/1571738583.html
Тель-Авив становится более дружелюбным к пешеходам
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РИА Новости

Тель-Авив становится более дружелюбным к пешеходам

15:57 20.05.2020 (обновлено: 16:02 20.05.2020)
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© Фото : Министерство туризма Израиля / Dana FriedlanderОперный театр в Тель-Авиве
Оперный театр в Тель-Авиве
© Фото : Министерство туризма Израиля / Dana Friedlander
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В ближайшие недели в Тель-Авиве и Яффо станут пешеходными 11 улиц, сообщает Министерство туризма Израиля.
Все новые пешеходные зоны относятся к торговым. Ресторанам и барам будет разрешено разместить на них стулья и столики, а некоторые участки планируют украсить уличной мебелью.
В список вошли: Ха-Фархи, Нахалат Биньямин, Ха-Арбаа, Флорентин, Ха-Алия Ха-Шния, Даниэль, Алуф Бацалут, Йоси бен Йоси, Сгулла, Исраэля Наджара и переулок Бейт-Хабад.
Часть улиц будет полностью освобождена от машин, а другие – частично. На некоторых участках вообще не будет автотранспорта, а на некоторых – в определенные дни и часы.
"Каждая из пешеходных улиц Тель-Авива, которая вошла в список, славится собственной историей и неповторимой атмосферой, — прокомментировал Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Теперь каждый турист сможет полноценно оценить это, неспешно прогуливаясь или катаясь на велосипеде".
Мэр Тель-Авива-Яффо Рон Хульдаи добавил, что в этом году муниципалитет города не только финансирует строительство десятков километров новых велосипедных дорожек, ремонтирует десятки километров тротуаров, но и расширяет транспортную сеть, в том числе развивает линии легкорельсового пассажирского транспорта, а также улучшает теневые навесы.
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