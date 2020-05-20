Тель-Авив становится более дружелюбным к пешеходам

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В ближайшие недели в Тель-Авиве и Яффо станут пешеходными 11 улиц, сообщает Министерство туризма Израиля.

Все новые пешеходные зоны относятся к торговым. Ресторанам и барам будет разрешено разместить на них стулья и столики, а некоторые участки планируют украсить уличной мебелью.

В список вошли: Ха-Фархи, Нахалат Биньямин, Ха-Арбаа, Флорентин, Ха-Алия Ха-Шния, Даниэль, Алуф Бацалут, Йоси бен Йоси, Сгулла, Исраэля Наджара и переулок Бейт-Хабад.

Часть улиц будет полностью освобождена от машин, а другие – частично. На некоторых участках вообще не будет автотранспорта, а на некоторых – в определенные дни и часы.

"Каждая из пешеходных улиц Тель-Авива, которая вошла в список, славится собственной историей и неповторимой атмосферой, — прокомментировал Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Теперь каждый турист сможет полноценно оценить это, неспешно прогуливаясь или катаясь на велосипеде".