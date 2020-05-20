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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T15:52
https://ria.ru/20200520/1571738555.html
В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 29,6 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_0:163:3178:1951_1036x0_80_0_0_e37508428b85bf05addde3288059146d.jpg
РИА Новости

В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 29,6 тысячи

15:52 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛиссабон
Лиссабон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лиссабон. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Португалии превысило 29,6 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
За минувшие сутки в стране умерли 16 человек, общее число жертв составило 1263 человек. Число выявленных случаев заражения достигло 29 660 человек, за последние 24 часа – 228 человек. Выздоровели 6452 человека.
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С понедельника, 18 мая, Португалия перешла ко второй фазе ослабления карантинных мер, которая предполагает открытие ресторанов, баров, кафе, террас, музеев, небольших магазинов площадью до 44 квадратных метров – все при ограниченном числе посетителей и соблюдении социальной дистанции. Возобновили работу детские сады и школы (для учащихся 11 и 12 классов) – при повышенных мерах санитарной безопасности и обязательном ношении масок. Родственники вновь могут посещать своих близких в домах престарелых.
Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта представил правила посещения пляжей, которые откроются 6 июня. Так, между разными группами необходимо будет соблюдать дистанцию в 1,5 метра, расстояние между зонтами должно быть не менее трех метров. Продавцы должны будут в обязательном порядке использовать маски, а сотрудники пляжа дезинфицировать лежаки и зонты. Заниматься спортом компаниями на пляжах будет запрещено. Пляжи будут отмечать по уровню загруженности: низкая (1/3) - зеленый, средняя (2/3) - желтый, полная – красный, информацию в реальном времени можно будет отслеживать в специальном приложении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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