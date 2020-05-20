В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 29,6 тысячи

За минувшие сутки в стране умерли 16 человек, общее число жертв составило 1263 человек. Число выявленных случаев заражения достигло 29 660 человек, за последние 24 часа – 228 человек. Выздоровели 6452 человека.

С понедельника, 18 мая, Португалия перешла ко второй фазе ослабления карантинных мер, которая предполагает открытие ресторанов, баров, кафе, террас, музеев, небольших магазинов площадью до 44 квадратных метров – все при ограниченном числе посетителей и соблюдении социальной дистанции. Возобновили работу детские сады и школы (для учащихся 11 и 12 классов) – при повышенных мерах санитарной безопасности и обязательном ношении масок. Родственники вновь могут посещать своих близких в домах престарелых.