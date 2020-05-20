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2020-05-20T18:26
https://ria.ru/20200520/1571738495.html
В США рассказали о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19
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РИА Новости

В США рассказали о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19

15:51 20.05.2020 (обновлено: 18:26 20.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Inovio сообщила о позитивных результатах ее вакцины против COVID-19 в рамках доклинических испытаний, ДНК-вакцина INO-4800 демонстрирует активное реагирование нейтрализующих антител и Т-лимфоцитов на коронавирус SARS-CoV-2.
"Эффективное реагирование нейтрализующего антитела и Т-клетки, которые вырабатывались во многих животных, поддерживают наши текущие клинические испытания INO-4800", - приводятся на сайте компании слова ее вице-президента Кейт Бродерик.
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Вакцина INO-4800 нацелена против главного поверхностного шиповидного белка вируса SARS-CoV-2, из-за которого возникает COVID-19. В рамках исследования было выявлено, что вакцинирование INO-4800 создавало у мышей и морских свинок, на которых проводились испытания, стойкие антитела и Т-лимфоциты, которые реагировали на коронавирус.
В компании сообщили, что эти результаты доклинических испытаний, а также иммунное реагирование на начальных стадиях клинических испытаний могут позволить уже летом перейти ко второй - предпоследней - фазе испытаний.
Компания Inovio сейчас также проводит успешные испытания вакцины против коронавируса MERS.
Ранее американская компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса заканчивается с позитивными результатами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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