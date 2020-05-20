В США рассказали о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19

Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Inovio сообщила о позитивных результатах ее вакцины против COVID-19 в рамках доклинических испытаний, ДНК-вакцина INO-4800 демонстрирует активное реагирование нейтрализующих антител и Т-лимфоцитов на коронавирус SARS-CoV-2

"Эффективное реагирование нейтрализующего антитела и Т-клетки, которые вырабатывались во многих животных, поддерживают наши текущие клинические испытания INO-4800", - приводятся на сайте компании слова ее вице-президента Кейт Бродерик.

Вакцина INO-4800 нацелена против главного поверхностного шиповидного белка вируса SARS-CoV-2, из-за которого возникает COVID-19. В рамках исследования было выявлено, что вакцинирование INO-4800 создавало у мышей и морских свинок, на которых проводились испытания, стойкие антитела и Т-лимфоциты, которые реагировали на коронавирус.

В компании сообщили, что эти результаты доклинических испытаний, а также иммунное реагирование на начальных стадиях клинических испытаний могут позволить уже летом перейти ко второй - предпоследней - фазе испытаний.

Компания Inovio сейчас также проводит успешные испытания вакцины против коронавируса MERS.

Ранее американская компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса заканчивается с позитивными результатами.