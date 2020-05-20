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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T15:50
https://ria.ru/20200520/1571738436.html
Индия возобновит внутренние авиарейсы с 25 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Индия возобновит внутренние авиарейсы с 25 мая

15:50 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая – РИА Новости. Власти Индии разрешили возобновить внутренние пассажирские авиарейсы "в плановом порядке" с 25 мая, сообщил министр гражданской авиации Хардип Пури.
"С понедельника 25 мая 2020 года внутренние полеты гражданской авиации возобновятся в плановом порядке. Все аэропорты и авиаперевозчики должны быть готовы к работе с 25 мая", - написал он в Twitter.
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Пури также отметил, что министерство разработает стандартные операционные процедуры для пассажирских полетов.
Международные и внутренние пассажирские авиарейсы в Индии были приостановлены с конца мая в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса. Разрешение на полет выдавалось лишь для грузовых рейсов, рейсов для медицинской эвакуации и специальных рейсов по вывозу застрявших за границей индейцев.
Ранее власти Индии сообщали, что согласно новым нормам у пассажиров авиарейсов должны быть маски, а рассадка в самолете должна учитывать нормы социальной дистанции.
По последним данным, в Индии выявлено более 106 тысяч случаев заболевания коронавирусом, погибли более 3 тысяч человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заражения, свыше 316 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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