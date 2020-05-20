Индия возобновит внутренние авиарейсы с 25 мая

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая – РИА Новости. Власти Власти Индии разрешили возобновить внутренние пассажирские авиарейсы "в плановом порядке" с 25 мая, сообщил министр гражданской авиации Хардип Пури.

"С понедельника 25 мая 2020 года внутренние полеты гражданской авиации возобновятся в плановом порядке. Все аэропорты и авиаперевозчики должны быть готовы к работе с 25 мая", - написал он в Twitter.

Пури также отметил, что министерство разработает стандартные операционные процедуры для пассажирских полетов.

Международные и внутренние пассажирские авиарейсы в Индии были приостановлены с конца мая в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса . Разрешение на полет выдавалось лишь для грузовых рейсов, рейсов для медицинской эвакуации и специальных рейсов по вывозу застрявших за границей индейцев.

Ранее власти Индии сообщали, что согласно новым нормам у пассажиров авиарейсов должны быть маски, а рассадка в самолете должна учитывать нормы социальной дистанции.

По последним данным, в Индии выявлено более 106 тысяч случаев заболевания коронавирусом, погибли более 3 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заражения, свыше 316 тысяч человек скончались.