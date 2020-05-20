Производство оборудования для мусоросортировки запустят в Подмосковье

"Мы привлекли инвестора на территорию региона для работы над новым проектом. Благодаря размещению собственных производственных мощностей в Подмосковье, предприятие создаст новые рабочие места. Кроме этого, компании удастся удешевить стоимость производимого оборудования и повысить долю импортозамещающего оборудования, входящего в состав мусоросортировочных комплексов, производимых компанией, с 70 до 90%", - приводятся слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой.