Производство оборудования для мусоросортировки запустят в Подмосковье

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Предприятие по производству оборудования для мусоросортировки и переработки отходов планируется разместить в подмосковном городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Для организации производства группа компаний "Хусманн Рус" приобрела в собственность земельный участок общей площадью 1,9 гектара.
"Мы привлекли инвестора на территорию региона для работы над новым проектом. Благодаря размещению собственных производственных мощностей в Подмосковье, предприятие создаст новые рабочие места. Кроме этого, компании удастся удешевить стоимость производимого оборудования и повысить долю импортозамещающего оборудования, входящего в состав мусоросортировочных комплексов, производимых компанией, с 70 до 90%", - приводятся слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой.
С 2017 года ГК "Хусманн Рус" сконструировала и построила подмосковные комплексы по переработке отходов в КПО "Сплендер" в Серебряных прудах, КПО "Алексинский карьер" в Клину, а также КПО "Север" в Сергиевом Посаде.