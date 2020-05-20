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Новости Подмосковья
2020-05-20T15:50
https://ria.ru/20200520/1571738398.html
Производство оборудования для мусоросортировки запустят в Подмосковье
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570675333_0:151:3107:1899_1036x0_80_0_0_db46618d4d3fc07c9e8c4c2832b9d96d.jpg
РИА Новости

Производство оборудования для мусоросортировки запустят в Подмосковье

15:50 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Предприятие по производству оборудования для мусоросортировки и переработки отходов планируется разместить в подмосковном городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Для организации производства группа компаний "Хусманн Рус" приобрела в собственность земельный участок общей площадью 1,9 гектара.
"Мы привлекли инвестора на территорию региона для работы над новым проектом. Благодаря размещению собственных производственных мощностей в Подмосковье, предприятие создаст новые рабочие места. Кроме этого, компании удастся удешевить стоимость производимого оборудования и повысить долю импортозамещающего оборудования, входящего в состав мусоросортировочных комплексов, производимых компанией, с 70 до 90%", - приводятся слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой.
С 2017 года ГК "Хусманн Рус" сконструировала и построила подмосковные комплексы по переработке отходов в КПО "Сплендер" в Серебряных прудах, КПО "Алексинский карьер" в Клину, а также КПО "Север" в Сергиевом Посаде.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
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