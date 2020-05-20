В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 345

ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Семь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки, общее число выявленных случаев инфицирования достигло 345, сообщил в среду журналистам главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.
Ранее минздрав ЛНР заявлял о 338 зарегистрированных случаях заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 19 мая.
"У нас 345 случаев на сегодняшний момент положительных (результатов тестов - ред.) по коронавирусной инфекции", - сказал Докашенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.