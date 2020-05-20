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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T15:49
https://ria.ru/20200520/1571738349.html
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 345
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 345

15:49 20.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Семь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки, общее число выявленных случаев инфицирования достигло 345, сообщил в среду журналистам главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.
​Ранее минздрав ЛНР заявлял о 338 зарегистрированных случаях заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 19 мая.
"У нас 345 случаев на сегодняшний момент положительных (результатов тестов - ред.) по коронавирусной инфекции", - сказал Докашенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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