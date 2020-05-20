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2020-05-20T15:43
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США призвали союзников не использовать технику Huawei для дипканалов
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РИА Новости

США призвали союзников не использовать технику Huawei для дипканалов

15:43 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei
Логотип компании Huawei
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип компании Huawei. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вашингтон призывает союзников использовать только "надежное" оборудование для передачи информации по сетям 5G дипломатическими учреждениями, то есть отказаться от использования для этого оборудования китайских компаний Huawei и ZTE, заявил замгоссекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Кит Крэч.
"Сегодня я призываю всех наших союзников и партнеров присоединиться к нам в требовании "чистых" 5G-каналов для дипломатических учреждений", - заявил он в ходе телефонного брифинга.
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14 февраля, 18:01
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Крэч напомнил, что в конце апреля госсекретарь США Майк Помпео объявил об инициативе "чистых каналов 5G" в ведомстве. В соответствии с ней вся информация по сетям 5G, принимаемая или отправляемая дипучреждениями США, должна передаваться только с помощью "надежного" оборудования. При этом к ненадежному относится аппаратура китайских Huawei и ZTE.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих устройств.
Логотип компании Huawei
14 февраля, 10:48Сказано в эфире
Политолог о ситуации с Huawei в США: задача – "продавить" Китай США отложили до апреля введение ограничений против китайской компании Huawei. Это подготовка к следующим этапам торговой войны, считает политолог Александр Асафов. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
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Майк ПомпеоZTEHuawei TechnologiesКитайСШАВ мире
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