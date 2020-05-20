США призвали союзников не использовать технику Huawei для дипканалов

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вашингтон призывает союзников использовать только "надежное" оборудование для передачи информации по сетям 5G дипломатическими учреждениями, то есть отказаться от использования для этого оборудования китайских компаний Huawei и ZTE, заявил замгоссекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Кит Крэч.
"Сегодня я призываю всех наших союзников и партнеров присоединиться к нам в требовании "чистых" 5G-каналов для дипломатических учреждений", - заявил он в ходе телефонного брифинга.
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Крэч напомнил, что в конце апреля госсекретарь США Майк Помпео объявил об инициативе "чистых каналов 5G" в ведомстве. В соответствии с ней вся информация по сетям 5G, принимаемая или отправляемая дипучреждениями США, должна передаваться только с помощью "надежного" оборудования. При этом к ненадежному относится аппаратура китайских Huawei и ZTE.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих устройств.
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